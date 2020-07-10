В ГД обсуждают возможность выплаты алиментов в пандемию через спецфонд

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нужно создать алиментный фонд для того, чтобы государство могло взять на себя выплату алиментов за родителей, которые не в состоянии делать это самостоятельно из-за пандемии COVID-19; возможность создания фонда обсуждается в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщила РИА Новости член комитета Валентина Миронова ("Единая Россия").
Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Ирина Волынец обратилась к правительству с предложением взять государству на себя ответственность за детей, чьи родители из-за пандемии не в состоянии выплачивать алименты.
"Выполнять (алиментные - ред.) обязательства нужно. Чтобы государство взяло на себя вот такие обязательства в период пандемии, я думаю, что здесь речь идет о том алиментном фонде, о создании которого говорит наш комитет", - сказала Миронова.
Она пояснила, что средства будут выплачиваться семьям из алиментного фонда, а затем взыскиваться с того родителя, который должен был платить алименты.
Миронова сообщила, что обсудит этот вопрос с коллегами по комитету в понедельник или вторник и "возможно, созреет что-то серьезное, четкое, внятное", что позволит приблизиться к разработке соответствующего законопроекта. Депутат отметила, что для этого необходимо согласие правительства, так как здесь присутствует финансовая составляющая.