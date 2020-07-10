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В ГД обсуждают возможность выплаты алиментов в пандемию через спецфонд
Нужно создать алиментный фонд для того, чтобы государство могло взять на себя выплату алиментов за родителей, которые не в состоянии делать это самостоятельно... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T07:01
ирина волынец
сергей миронов
госдума рф
единая россия
дети
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ирина волынец, сергей миронов, госдума рф, единая россия, дети, общество

В ГД обсуждают возможность выплаты алиментов в пандемию через спецфонд

07:01 10.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нужно создать алиментный фонд для того, чтобы государство могло взять на себя выплату алиментов за родителей, которые не в состоянии делать это самостоятельно из-за пандемии COVID-19; возможность создания фонда обсуждается в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщила РИА Новости член комитета Валентина Миронова ("Единая Россия").
Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Ирина Волынец обратилась к правительству с предложением взять государству на себя ответственность за детей, чьи родители из-за пандемии не в состоянии выплачивать алименты.
"Выполнять (алиментные - ред.) обязательства нужно. Чтобы государство взяло на себя вот такие обязательства в период пандемии, я думаю, что здесь речь идет о том алиментном фонде, о создании которого говорит наш комитет", - сказала Миронова.
Она пояснила, что средства будут выплачиваться семьям из алиментного фонда, а затем взыскиваться с того родителя, который должен был платить алименты.
Миронова сообщила, что обсудит этот вопрос с коллегами по комитету в понедельник или вторник и "возможно, созреет что-то серьезное, четкое, внятное", что позволит приблизиться к разработке соответствующего законопроекта. Депутат отметила, что для этого необходимо согласие правительства, так как здесь присутствует финансовая составляющая.
Здание Центрального банка РФ
18 мая, 13:53
ЦБ разъяснил порядок оформления перечислений алиментов
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Ирина ВолынецСергей МироновГосдума РФЕдиная РоссияДетиОбщество
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