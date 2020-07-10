В Казахстане выявили свыше 1,7 тысячи случаев коронавируса

АЛМА-АТА, 10 июл - РИА Новости. Казахстан за минувшие сутки выявил 1726 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 54 747, сообщила в пятницу межведомственная комиссия.
Ранее минздрав сообщил, что на 6 июля в стране зафиксировано 264 случая смерти от коронавируса. Данные о летальных исходах в стране обновляются еженедельно. Количество выздоровевших пациентов превышает 31,2 тысячи.
"Зарегистрированы 1726 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 790; бессимптомных носителей - 936", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.
Наибольшее число новых случаев заболевания за сутки выявлено в Атырауской области (336), Алма-Ате (217) и Нур-Султане (180).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
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