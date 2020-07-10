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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574146507.html
В Казахстане выявили свыше 1,7 тысячи случаев коронавируса
Казахстан за минувшие сутки выявил 1726 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 54 747, сообщила в пятницу межведомственная... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T06:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нур-султан
атырауская область
воз
казахстан
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469140_0:0:3074:1729_1400x0_80_0_0_1b7dae70d32ff8170cee009731411fd0.jpg
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коронавирус covid-19, нур-султан, атырауская область, воз, казахстан, в мире

В Казахстане выявили свыше 1,7 тысячи случаев коронавируса

06:41 10.07.2020
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
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АЛМА-АТА, 10 июл - РИА Новости. Казахстан за минувшие сутки выявил 1726 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 54 747, сообщила в пятницу межведомственная комиссия.
Ранее минздрав сообщил, что на 6 июля в стране зафиксировано 264 случая смерти от коронавируса. Данные о летальных исходах в стране обновляются еженедельно. Количество выздоровевших пациентов превышает 31,2 тысячи.
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"Зарегистрированы 1726 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 790; бессимптомных носителей - 936", - говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.
Наибольшее число новых случаев заболевания за сутки выявлено в Атырауской области (336), Алма-Ате (217) и Нур-Султане (180).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нур-СултанАтырауская областьВОЗКазахстанВ мире
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