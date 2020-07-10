В Приамурье число жертв COVID-19 достигло 20 человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июл - РИА Новости. Число скончавшихся от COVID-19 в Амурской области достигло 20 человек, сообщает правительство региона.
Девятого июля сообщалось о 16 летальных исходах.
Первая пациентка - 80-летняя женщина из Серышевского района скончалась 19 мая. Также минздрав Приамурья сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались.
"По состоянию на 09. 07.2020 зарегистрировано 20 летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Всего в регионе выявлено 1975 случаев заболевания, 844 человека выздоровели.
Коэффициент распространения инфекции в области - 0,9 в областном центре Благовещенске - 1,1 в поселке городского типа Прогресс - 1,6.
Показатель тестирования - 248,0 на 100 тысяч населения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.