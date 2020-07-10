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В Приамурье число жертв COVID-19 достигло 20 человек
Число скончавшихся от COVID-19 в Амурской области достигло 20 человек, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T06:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
амурская область
благовещенск
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амурская область, благовещенск, общество

В Приамурье число жертв COVID-19 достигло 20 человек

06:25 10.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июл - РИА Новости. Число скончавшихся от COVID-19 в Амурской области достигло 20 человек, сообщает правительство региона.
Девятого июля сообщалось о 16 летальных исходах.
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Первая пациентка - 80-летняя женщина из Серышевского района скончалась 19 мая. Также минздрав Приамурья сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались.
"По состоянию на 09. 07.2020 зарегистрировано 20 летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Всего в регионе выявлено 1975 случаев заболевания, 844 человека выздоровели.
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Коэффициент распространения инфекции в области - 0,9 в областном центре Благовещенске - 1,1 в поселке городского типа Прогресс - 1,6.
Показатель тестирования - 248,0 на 100 тысяч населения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Амурская областьБлаговещенскОбщество
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