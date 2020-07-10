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В Китае создали трансгенных мышей для тестирования вакцин от COVID-19
Китайские ученые создали восприимчивых к COVID-19 генномодифицированных мышей, на которых можно будет тестировать вакцины и лекарства от коронавирусной... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ми цзидун
открытия - риа наука
российская академия наук
китай
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус covid-19, ми цзидун, открытия - риа наука, российская академия наук, китай, в мире

В Китае создали трансгенных мышей для тестирования вакцин от COVID-19

06:23 10.07.2020 (обновлено: 11:21 10.07.2020)
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© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Stramyk, Depositphotos / kovalvsЛабораторные мыши
Лабораторные мыши
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Stramyk, Depositphotos / kovalvs
Лабораторные мыши. Архивное фото
ПЕКИН, 10 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Китайские ученые создали восприимчивых к COVID-19 генномодифицированных мышей, на которых можно будет тестировать вакцины и лекарства от коронавирусной инфекции, рассказал РИА Новости генеральный директор компании SinoGene Ми Цзидун.

"Клонирование — это техническое средство, и используя эти технологии, можно создавать животных-моделей для тестирования лекарств и вакцин. Обычные животные невосприимчивы к COVID-19, поэтому с помощью методов клонирования и редактирования генома можно пересадить животным человеческий ген ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2, АПФ2) для того, чтобы заразить участвующее в эксперименте животное и провести испытания эффективности вакцин и лекарств", — рассказал агентству Ми Цзидун.

Он также сообщил, что в Китае в настоящий момент уже применяются технологии редактирования генома для выведения мышей-моделей COVID-19 с hACE2, на которых можно будет тестировать активно разрабатываемые в стране вакцины и лекарства от коронавирусной инфекции.
Собеседник агентства пояснил, что речь идет о первой партии генно-модифицированных мышей, которые появились на свет 23 июня в рамках совместного проекта SinoGene, компании SPF Beijing Biotechnology и ряда других организаций.
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Как сообщили в компании SinoGene, многочисленные исследования показали, что COVID-19 проникает в организм человека, связываясь именно с молекулой ACE2. Однако из-за структурных различий между белками ACE2 в организме мыши и в организме человека, эффективность инфицирования коронавирусом обычных лабораторных мышей низкая и поэтому такие мыши являются далеко не лучшей моделью для исследований препаратов против коронавирусной инфекции.
Модели мышей, в геном которых вставлен человеческий ACE2 (hACE2), смогут восполнить этот довольно значительный пробел в области испытаний, направленных на борьбу с COVID-19.
"Использование мышей с hACE2 в соответствующих исследованиях может значительно повысить эффективность и коэффициент успеха доклинической проверки лекарств", — указали в SinoGene.
Лабораторная мышь
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В Новосибирске создают мышей, восприимчивых к COVID-19
Ученые, имея подходящее модельное животное, могут имитировать процесс заражения COVID-19, как это происходит в организме человека, и далее изучать пути передачи инфекции, механизмы развития болезни в организме и изменения вируса.
Также в компании отметили, что ситуация с пандемией коронавируса в мире продолжает ухудшаться, и, возможно, сосуществовать с COVID-19 человечеству придется еще долгое время, поэтому разработка вакцин и лекарств не терпит отлагательств. В Китае, как и во всем мире, активно ведутся разработки необходимых препаратов, и такие исследования требуют проведения многочисленных тестов на животных.
В настоящее время в китайском научно-исследовательском сообществе наблюдается большой спрос на модельных мышей с hACE2, в первую очередь высок спрос у научно-исследовательских институтов, учебных заведений и компаний, занимающихся биогенетическими исследованиями.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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В компании подчеркнули, что исследования и разработка вакцин и лекарств будут затруднены, если возникнет нехватка модельных животных, даже при достаточном финансировании и наличии высококвалифицированных специалистов. Мыши-модели COVID-19 являются важным материалом для исследований, которого не хватает и который крайне сложно найти. Поэтому в компании намерены ускорить получение таких мышей в большем количестве, чтобы поддержать научно-исследовательскую работу, направленную на борьбу с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ФИЦ ИЦиГ СО РАН, Новосибирск) ведут работу над созданием мышей, восприимчивых к новому коронавирусу для дальнейшего испытания на них вакцин и препаратов от COVID-19.
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Также в середине мая сообщалось, что специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук (Москва), в свою очередь, уже создали отечественных генномодифицированных (так называемых "гуманизированных") мышей, которые необходимы для тестирования новых вакцин от коронавируса. Также указывалось о передаче животных в Центр вирусологии ("Вектор") для непосредственной работы с вирусом к июню.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ми ЦзидунОткрытия - РИА НаукаРоссийская академия наукКитайВ мире
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