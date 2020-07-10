В хабаровском отделении ЛДПР не знают, где находятся задержанные депутаты

"У нас мало информации. Что они, где они, мы не знаем. Задержаны они, в Хабаровске? Пока нет никакой информации. Только то, что есть в СМИ. Депутаты не работали на штатной оплачиваемой основе, они работали на общественных началах", - сказал Синяговский.