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В хабаровском отделении ЛДПР не знают, где находятся задержанные депутаты
Хабаровскому региональному отделению ЛДПР на утро пятницы неизвестно, где находятся депутаты краевой думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, о задержании которых РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T03:28
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровский край, происшествия

В хабаровском отделении ЛДПР не знают, где находятся задержанные депутаты

03:28 10.07.2020
754
Депутаты Хабаровской краевой думы Козлов и Кузнецов
Депутаты Хабаровской краевой думы Козлов и Кузнецов
Депутаты Хабаровской краевой думы Козлов и Кузнецов. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 10 июл – РИА Новости. Хабаровскому региональному отделению ЛДПР на утро пятницы неизвестно, где находятся депутаты краевой думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, о задержании которых сообщалось накануне, заявил РИА Новости и.о. координатора отделения Захар Синяговский.
Действующие депутаты хабаровской думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, ранее входившие в руководство завода "Амурсталь", принадлежащего компании "Торэкс-Хабаровск", были задержаны в четверг после задержания губернатора края Сергея Фургала. В отношении депутатов возбуждено дело по статье "мошенничество". Фургала считают причастным к местной преступной группировке и организатором убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, где и будет решаться вопрос об аресте.
"У нас мало информации. Что они, где они, мы не знаем. Задержаны они, в Хабаровске? Пока нет никакой информации. Только то, что есть в СМИ. Депутаты не работали на штатной оплачиваемой основе, они работали на общественных началах", - сказал Синяговский.
Он отметил, что отсутствие двух депутатов не повлияет на работу думы, так как кворум есть.
"Задержание двух депутатов партия связывает с делом задержанного губернатора, эти депутаты ранее работали на заводе "Амурсталь", это звенья одной цепи, по нашему мнению. Сейчас идет некое давление на партию в регионе. Мы не будем никого исключать из партии, об этом четко заявил Владимир Жириновский. Их вина пока не доказана", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники ФСБ России доставляют задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москву
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Фургал не признал вину в покушении и организации убийств
"Амурсталь" (ранее "Амурметалл") - единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. В 2017 году завод приобрела компания "Торэкс" (резидент территории опережающего развития "Хабаровск"), став его стратегическим инвестором.
В феврале сменился собственник завода. Компании "Армада", бенефициаром которой является Павел Бальский, ранее принадлежало 50% "Торэкс-Хабаровска". Затем доля была увеличена до 75%, еще 25% принадлежат супруге Фургала Ларисе Стародубовой. После смены собственника на заводе был избран новый гендиректор – Григорий Фрейдин. Кузнецову предложили заняться производственными процессами, но он отказался. Бальский сообщал РИА Новости, что намерен провести на предприятии финансовый аудит.
Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
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Фургал находится в двухместной камере без соседа
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалХабаровский крайПроисшествия
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