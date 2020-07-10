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Распространение нового коронавируса
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ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости не исключила, что стране снова придется вводить... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:29
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, москва, свердловская область, санкт-петербург, общество

ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса

03:07 10.07.2020 (обновлено: 14:29 10.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИнспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости не исключила, что стране снова придется вводить ограничительные меры из-за коронавируса.
"Если не будет соблюдаться физическая дистанция <...>, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет", — сказала Вуйнович, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что в России некоторые запреты будут возвращаться, как это произошло в ряде стран.
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По ее словам, вероятность возвращения запретов будет оставаться до тех пор, пока в мире не будет вакцины или лекарства против коронавируса.

"Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будет раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький", — отметила Вуйнович.

По последним данным, в России число выявленных случаев COVID-19 за сутки выросло на 6509 и составило 707 301. Больше всего новых пациентов в Москве — 568, Санкт-Петербурге — 292, Свердловской области — 276.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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