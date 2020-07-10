ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса

"Если не будет соблюдаться физическая дистанция <...>, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет", — сказала Вуйнович, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что в России некоторые запреты будут возвращаться, как это произошло в ряде стран.