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https://ria.ru/20200710/1574144112.html
Пушков рассказал, каким артистам следует запретить въезд в Россию
Зарубежным артистам, работающим в России и поливающим ее впоследствии грязью, следует запретить въезд в страну, заявил глава комиссии Совфеда по информационной... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T02:08
культура
россия
шоу-бизнес
русофобия
совет федерации рф
алексей пушков
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https://ria.ru/20200624/1573420838.html
Идея правильная: поливаешь Россию грязью - нечего здесь кормиться.
491
зачем запрещать , не ходите на их концерты , - сами не поедут , а то сами кормим их и ещё обижаемся .
341
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, шоу-бизнес, русофобия, совет федерации рф, алексей пушков

Пушков рассказал, каким артистам следует запретить въезд в Россию

02:08 10.07.2020
127324
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Зарубежным артистам, работающим в России и поливающим ее впоследствии грязью, следует запретить въезд в страну, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Сенатор отметил, что в отношении таких лиц нужны такие же ограничительные меры, как и против антироссийски настроенных иностранных политиков.
"У нас введены меры против ряда зарубежных политиков, выступающих с враждебных позиций против нашей страны. Им запрещен въезд в Россию. Считаю, такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью", — написал Пушков в твиттере.
Парламентарий добавил, что это его подлинная позиция, и в предыдущей публикации он сообщил, что некоторые СМИ разместили на своих сайтах непроверенную информацию и приписали Пушкову заявления, которые он не делал. Утверждалось, что сенатор якобы призвал ввести персональные санкции против отечественных артистов, "эмигрировавших за рубеж и критикующих оттуда Россию". Пушков эти сообщения опроверг.
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КультураРоссияШоу-бизнесрусофобияСовет Федерации РФАлексей Пушков
Популярные комментарии
Идея правильная: поливаешь Россию грязью - нечего здесь кормиться.
10 июля, 03:49
АНДРЕЙ КОННИН
48422012
зачем запрещать , не ходите на их концерты , - сами не поедут , а то сами кормим их и ещё обижаемся .
10 июля, 04:50
Djdfy Ddjfy
2551561163
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