Власти Петербурга назвали причину роста смертности в июне

Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Причиной роста показателей смертности в . Причиной роста показателей смертности в Санкт-Петербурге в июне стал пик эпидемии коронавирусной инфекции , который в северной столице пришелся на последнюю неделю мая и первую декаду июня, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.

По данным городского комитета по делам записи актов гражданского состояния, наиболее высокие показатели смертности были зафиксированы в июне (7106 человек) — умерло на 55% больше людей, чем в июне прошлого года.

"Как пояснили в комитете по здравоохранению, причиной роста показателей смертности стал пик эпидемии, который в Петербурге пришелся на последнюю неделю мая и первую декаду июня", — отмечается в сообщении.

В целом за первое полугодие 2020 года рост смертности в Петербурге по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 12,9%.

"В абсолютных цифрах за первую половину 2020 года в Петербурге умерло на 3915 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года. У 90% из них был COVID-19, подтвержденный лабораторно или установленный на основании клинической картины. Вместе с тем у 2419 человек COVID-19 был выявлен, но скончались они от последствий тяжелых хронических заболеваний", — говорится в сообщении.

Отмечается, что первопричиной смерти новая коронавирусная инфекция стала у 1281 человека. У них была двусторонняя пневмония с лабораторно подтвержденным тестом на COVID-19.

"В Петербурге рост смертности соответствует среднему уровню крупных городов. Более высокой летальности, чем в других регионах, тоже нет", — отметил главный специалист, анестезиолог-реаниматолог Медико-хирургического центра имени Пирогова Михаил Замятин, который по поручению Минздрава России и приглашению губернатора Петербурга в составе делегации приехал, чтобы проанализировать петербургский опыт борьбы с COVID-19.

При этом он отметил, что в Петербурге проживает много пациентов старшей возрастной группы и с хроническими заболеваниям. В частности, пожилых людей, которые при коронавирусе подвержены большему риску, — более миллиона человек.

"Уровень медицинской помощи в Петербурге очень высокий. Применяются все современные методы, которые рекомендованы Минздравом и используются в мировой практике. Они доступны каждому пациенту в стационарах", — отметил Замятин.

Власти надеются, что в июле показатели смертности в Петербурге снизятся. Сейчас число госпитализаций в перепрофилированных стационарах уменьшилось более чем на 70% по сравнению с периодом пиковой нагрузки.