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Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Эпопея со строительством "Северного потока — 2" близится к своему логичному финалу, и страсти накаляются: министру обороны Германии приходится отвечать на... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T08:04
северный поток — 2
ангела меркель
сша
авторы
экономика
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С 1 июля для россиян цены на газ подняли. Ура.
217
Хаос помог решить что? Проект закончен? У русских говорят - Не буди лихо, пока оно тихо. Вначале закончить надо, а потом уже восторженные статьи писать.
180
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сша
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2020
Сергей Савчук
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Сергей Савчук
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574130525_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_7ebdeab57e6147e4f3089a388ab74e76.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северный поток — 2, ангела меркель, сша, авторы, экономика

Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"

08:00 10.07.2020 (обновлено: 08:04 10.07.2020)
225621
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Сергей Савчук
Сергей Савчук
Все материалы
Эпопея со строительством "Северного потока — 2" близится к своему логичному финалу, и страсти накаляются: министру обороны Германии приходится отвечать на обвинения в том, что заработанные на газе деньги Россия "сможет потратить на военные цели".
Связано обострение с тем, что Датское энергетическое агентство разрешило использовать для укладки оставшихся полутора сотен километров труб суда с якорным позиционированием. При этом и сам факт выдачи разрешения, и сроки, в которые это было сделано, указывают на фундаментальные геополитические изменения.
Чтобы понять значимость этого события, нужно вспомнить предысторию.
СП-2 с самого начала столкнулся с беспрецедентным сопротивлением со стороны Соединенных Штатов и их верных европейских сателлитов, например Польши. Частный коммерческий проект ("Северный поток" строят не государства, а пул компаний) на международной арене упорно подавался как политически мотивированный и ставящий Старый Свет в прямую энергетическую зависимость от России. Французская компания Engie, австрийская OMV, британо-голландская Shell и немецкие Uniper и Wintershall, совокупно вложившие в проект шесть миллиардов евро, без устали повторяли, что газовая нитка из России имеет сугубо практическое значение для промышленности и экономики европейских лидеров, но слова их терялись в информационной волне, запущенной противниками.
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
8 июля, 19:00
Глава Минобороны Германии ответила на претензии к "Северному потоку — 2"
Первые запросы на прокладку магистрального газопровода компания-оператор Nord Stream 2 начала подавать еще в 2017 году, и разрешения от Германии, Швеции и Финляндии были получены без особых сложностей. Самым проблемным участком оказалась Дания, через территориальные воды которой нужно было проложить 147 километров труб.
Дания максимально затягивала уже выдачу первоначального разрешения. Осенью 2019-го же эта скандинавская страна, получив от Nord Stream 2 сразу три проекта строительства, взяла паузу и тянула с принятием решения до последнего. Разрешение на укладку труб к юго-востоку от острова Борнхольм было выдано аккурат на 61-й день с момента подачи требования — следующий после истечения максимального срока. Чтобы понять, насколько сложным был процесс, нужно знать, что выдача подобных разрешений по умолчанию входит в обязанности Датского энергетического агентства (DEA), но, следуя в фарватере американской политики, датское правительство запретило DEA заниматься этим вопросом и передало его в ведение Министерства иностранных дел, переведя СП-2 из плоскости экономики в исключительно политическое русло. Именно МИД Дании и тянул время в полном соответствии с политической позицией Вашингтона.

Соединенные Штаты не отказывались от идеи торпедировать строительство СП-2 и планомерно вводили пакетные санкции. В декабре 2019-го швейцарская компания Allseas, опасаясь попасть под санкционный каток, в одностороннем порядке расторгла соглашение с Nord Stream 2 и отвела три своих судна из района строительства, поставив тем самым реализацию проекта под большой вопрос.

"Газпром" и команда зарубежных инвесторов, вложивших в строительство миллиарды евро, начали искать пути выхода из тупика. С Дальнего Востока был отозван трубоукладчик "Академик Черский", на помощь которому мобилизовали баржу "Фортуна". Сложность их применения заключалась в том, что Соединенные Штаты тут же ввели новые санкции, запретив международным компаниям страховать деятельность этих судов, а ключевой проблемой стало то, что "Фортуна" не оборудована, согласно требованиям, системой динамического позиционирования, то есть геолокации и автоматического подруливания. И получить разрешение на использование судна с якорным позиционированием можно было только у Дании. У страны, которая ранее максимально усложняла реализацию проекта.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
6 июля, 20:43
В Германии прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Примечательно то, что в этот раз Копенгаген, имея законные основания рассматривать вопрос четыре недели, справился всего за две. "Фортуна" сможет приступить к работе в территориальных водах Дании спустя четыре недели, отведенные законодательством на опротестование решения. Если открыть календарь и сверить числа, то российская баржа сможет начать работу 3 августа. По странному стечению обстоятельств именно в этот день завершается период нереста трески, когда любые действия в морской акватории категорически запрещены.
Доброжелательность Дании, скорее всего, объясняется двумя факторами. Во-первых, тем, что Соединенные Штаты все глубже погружаются в гражданские протесты и руководство мирового гегемона больше озабочено грядущими ноябрьскими выборами, чем внешней политикой. Дополнительно страдает и американская нефтегазовая промышленность — пандемия COVID-19 обрушила продажи углеводородов и спрогнозировать горизонт восстановления рынка сейчас не берется никто. В нефтехранилищах США застыли рекордные 540 миллионов баррелей нефти, к тому же только за июль отменены 45 поставок СПГ американского производства. Стоит ли удивляться, что у Белого дома имеются более насущные проблемы, чем создание трудностей для балтийского газопровода?
Как только из схемы европейской политики выпал американский фактор, все встало на свои места и стало подчиняться логике и интересам экономических локомотивов. Германия, главный бенефициар строительства газопровода, не стесняется в выражениях и прямо заявляет: газопровод будет достроен, невзирая ни на что. Обычно сдержанная Ангела Меркель называет санкции против СП-2 "не соответствующими пониманию вопросов права", а глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст говорит о готовности Берлина ввести встречные санкции, если Америка не угомонится.
Строительство газопровода Северный поток-2
1 июля, 14:24
Меркель отреагировала на возможные санкции по "Северному потоку — 2"
Именно из этой совокупности факторов и произрастает покладистость Дании. Америка далеко и сейчас гораздо больше озабочена выборами и BLM-беспорядками, а Германия (а вместе с ней Австрия и Франция) рядом, и она крайне заинтересована в получении русского газа, единственно надежного и экологически чистого топлива, тем более желанного на фоне планомерного отказа Германии от атомной и угольной энергетики.
Забавно, что внутренние проблемы США не просто дали возможность верным соратникам Вашингтона реализовать выгодные для себя проекты, но и все больше выводят Европу из-под американского диктата. И виноват в этом русский газ.
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Северный поток — 2Ангела МеркельСШААвторыЭкономика
Популярные комментарии
С 1 июля для россиян цены на газ подняли. Ура.
10 июля, 09:16
Pavel Ks
46142364115
Хаос помог решить что? Проект закончен? У русских говорят - Не буди лихо, пока оно тихо. Вначале закончить надо, а потом уже восторженные статьи писать.
10 июля, 08:45
sshumov.1973
109420263
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