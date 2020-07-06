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Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток — 2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T15:26
северный поток — 2
экономика
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Ну и правильно, а то отхватили бы люлей от немцев. давно надо было разрешать, а не мнить из себя непонятно чего
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353
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северный поток — 2, экономика

Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"

12:26 06.07.2020 (обновлено: 15:26 06.07.2020)
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© Nord Stream 2 / Axel SchmidtСудно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
© Nord Stream 2 / Axel Schmidt
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток — 2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием, сообщил регулятор.
Теперь новые суда можно использовать как отдельно, так и в сочетании с кораблями, оснащенными системой динамического позиционирования.
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При этом отмечается, что строительство нельзя возобновить до 3 августа, когда истечет срок обжалования обновленного разрешения Дании.
В Nord Stream 2 AG заявили, что будут реализовывать проект с учетом позиции Дании и оценки воздействия на окружающую среду. Оператор отметил, что продолжает рассматривать разные варианты, и пообещал сообщить о планах по строительству "в должное время".
Ранее Дания запрещала использовать суда с якорным позиционированием, так как они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря.

Строительство газопровода

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Работы по прокладке трубопровода приостановились после того, как Соединенные Штаты в конце прошлого года приняли оборонный бюджет. В него включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". Так, швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, остановила работы.
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Санкции США

Ранее в палату представителей Соединенных Штатов внесли законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта газопровода. Кроме того, в начале июня в сенат США внесли еще один законопроект против "Северного потока — 2". Он предлагает вводить санкции к страховщикам судов, работающих на прокладке газопровода.
Власти Германии пообещали подготовить ответные меры, если Белый дом реализует свою угрозу дополнительных санкций против газопровода. Во внутреннем документе немецкого Минэкономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. В ответ на это правительство Меркель рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза.
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2 июля, 11:10Акценты
Меркель "газует" против США, чтобы "Северный поток-2" добрался до финишаАмериканцы как всегда полагают, что они правы. Придумали новые санкции против "Северного потока-2". А Меркель это явно злит, да, к тому же, не укладывается не только в ее голове, но и в представлениях Германии о праве.
1900487321630118
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Северный поток — 2Экономика
Популярные комментарии
Северному потоку 2 быть, как и суверенной Конституции!
6 июля, 12:49
Василий Иванов
474232132642
Ну и правильно, а то отхватили бы люлей от немцев. давно надо было разрешать, а не мнить из себя непонятно чего
6 июля, 12:29
НЕНиколай Ефимов
3702500011
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