Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"

Меркель "газует" против США, чтобы "Северный поток-2" добрался до финиша Американцы как всегда полагают, что они правы. Придумали новые санкции против "Северного потока-2". А Меркель это явно злит, да, к тому же, не укладывается не только в ее голове, но и в представлениях Германии о праве.