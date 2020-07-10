Процедура выборов парламента Сингапура

Согласно Конституции Сингапура 1999 ), парламент и президент составляют законодательную власть в стране.

Парламент состоит из избранных депутатов парламента и назначенных членов парламента.

Большая часть парламентариев избирается всеобщим голосованием по одномандатным (SMC) и многомандатным (GRC) избирательным округам.

В многомандатных избирательных округах от политических партий баллотируются от трех до шести кандидатов. По крайней мере один кандидат должен быть представителем этнических меньшинств.

Вместе с избранными депутатами в парламенте есть еще две категории назначаемых парламентариев. Первая категория – депутаты, которые участвовали в электоральном процессе, но не получили большинства голосов на выборах. Они назначаются из числа кандидатов, выдвинутых оппозиционными партиями, но не избранными по числу поданных за них голосов. Из числа кандидатов, получивших наибольшее число голосов, может быть назначено до 12 депутатов.

Также президентом Сингапура, по рекомендации специального избранного комитета парламента под председательством спикера, могут быть назначены до девяти членов парламента (NMP).

На всеобщих выборах 2020 года в Сингапуре образовано 17 многомандатных и 14 одномандатных избирательных округов.

Парламент избирается на пять лет, но может быть распущен в любое время до истечения срока его полномочий. Согласно Закону о парламентских выборах, президент по совету премьер-министра распускает парламент и издает распоряжение для уполномоченного по выборам о проведении новых выборов. Всеобщие выборы должны быть проведены в течение трех месяцев после роспуска парламента. Дополнительные выборы проводятся, когда освобождается место в парламенте от одномандатного избирательного округа или когда все депутаты от многомандатного избирательного округа освобождают свои места

В 2020 году день выдвижения кандидатов был назначен на 30 июня, досрочные выборы пройдут 10 июля.

Активным избирательным правом обладают граждане Сингапура, достигшие возраста 21 года, не лишенные права быть избирателем. Они должны иметь карту NRIC (национальное регистрационное удостоверение личности) с указанным в нем адресом проживания.

Голосование в Сингапуре является обязательным, отдать свой голос должны все граждане страны, чьи имена внесены в списки избирателей. Лица, не участвующие в голосовании, не могут голосовать и лишаются права быть кандидатами на любых последующих президентских или парламентских выборах.

Лицо, не участвующее в голосовании, может восстановить свое имя в реестре, подав заявление сотруднику по регистрации с объяснением причины отсутствия на выборах. Если причина не является уважительной, то с избирателя взимается плата в размере 50 сингапурских долларов. Уважительными причинами являются: работа за границей (в том числе, командировка), обучение за рубежом, болезнь и т.д.

Зарубежные избиратели могут голосовать на заграничных избирательных участках.

Баллотироваться в депутаты парламента могут граждане Сингапура, достигшие 21 года, зарегистрированные в списках избирателей. Они должны проживать в стране в течение 20 лет и обладать достаточным уровнем владения разговорным английским, малайским, мандаринским или тамильским языком.

Заявление подписывается самим кандидатом, лицом, выдвигающим его в члены парламента, лицом, поддерживающим кандидата, и еще не менее чем четырьмя доверенными лицами. Все они должны быть зарегистрированными в списках избирателей. После этого выдвинутые кандидаты вносятся в списки кандидатов.

Каждый кандидат должен назначить избирательного агента для управления расходами во время проведения выборов. Кандидат может назначить себя своим избирательным агентом.

Согласно закону, списки кандидатов должны быть опубликованы не раньше, чем через пять дней и не позднее чем через месяц после даты подачи письменного уведомления о проведении выборов.

Если выдвигается только один кандидат или одна группа кандидатов, то уполномоченный по выборам объявляет их депутатами парламента. Если в избирательном округе выдвинуты более одного кандидата или более одной группы кандидатов, то уполномоченный по выборам назначает дату голосования.

После этого начинается период агитации, который заканчивается за 24 часа до дня голосования.

Количество потраченных в этот период средств для каждого кандидата не должно было превышать четыре сингапурских доллара в расчете на одного избирателя.

Агитационные плакаты могут быть вывешены на столбах уличных фонарей и деревьях вдоль дорог общего пользования, не допускается их размещение в радиусе 50 метров от избирательного участка.

В соответствии с законом, политические партии, кандидаты и их агенты могут использовать информацию из списков избирателей для связи с ними. Они могут подать запрос на покупку списков избирателей, но при этом не имеют права использовать информацию в коммерческих целях.

В день голосования запрещены публикация предвыборной рекламы, агитация, демонстрация политической пропаганды и проведение предвыборных собраний. При этом кандидаты могут по-прежнему носить партийные логотипы или значки, указывающие на их принадлежность к политической партии.

Голосование проводится в день выборов с 8.00 до 20.00.

Избирательный бюллетень выдается избирателю при предъявлении удостоверения личности или заменяющего его документа. После его получения он проходит в специальную кабину, ставит знак "X" напротив выбранного кандидата, а затем бросает документ в урну для голосования и покидает избирательный участок.

После выборов проводится подсчет результатов голосования и определяются победители. Количество мест в парламенте зависит от числа полученных голосов избирателей.

Результаты выборов публикуются в официальной правительственной газете Сингапура.

После проведения выборов каждый кандидат и назначенный им избирательный агент должны отчитаться о расходах и представить декларацию, деньги возвращаются в течение 31 дня со дня публикации результатов.

Избирательные бюллетени и другие использованные на выборах документы, опечатываются и хранятся в надежном месте в течение шести месяцев после голосования, после чего они уничтожаются , если иное не предписано распоряжением президента.

С 26 мая 2020 года в Сингапуре для избирателей действуют особые правила . Лица, инфицированные COVID-19, будут голосовать на специальных избирательных участках. Для защиты участников голосования от коронавируса будут предприняты дополнительные меры, в частности увеличенное количество избирательных участков, чтобы избежать столпотворения. Все избиратели обязаны соблюдать правила, носить маски и держать дистанцию.