Выборы в парламент Сингапура состоятся 10 июля

Указ о дате проведения голосования последовал после роспуска парламента президентом. День выдвижения кандидатов в новый парламент страны назначен на 30 июня.

"Утром я посоветовал президенту Халиме Якоб распустить парламент и выпустить приказ о выборах. День выдвижения кандидатов назначен на вторник 30 июня. Голосование пройдет в пятницу, 10 июля", - сообщил премьер. Под постом он опубликовал официальное постановление президента.

По его словам, решение провести всеобщие выборы сейчас, когда обстановка по коронавирусу относительно стабильна, позволить приготовиться к действиям и даст правительству свежий пятилетний мандат. "Тогда мы сможем сфокусировать внимание на повестке восстановления и трудных решениях, которые предстоит принять", - заявил он.

Для защиты участников голосования от коронавируса будут предприняты дополнительные меры, в частности увеличенное количество избирательных участков, чтобы избежать столпотворения.