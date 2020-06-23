https://ria.ru/20200623/1573363522.html
Выборы в парламент Сингапура состоятся 10 июля
Президент Сингапура Халима Якоб объявила о проведении досрочных всеобщих выборов в парламент страны 10 июля, сообщил премьер-министр страны Ли Сянь Лун в... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:13
2020-06-23T14:13
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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халима якоб, ли сянь лун, сингапур (страна), в мире
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Президент Сингапура Халима Якоб
объявила о проведении досрочных всеобщих выборов в парламент страны 10 июля, сообщил премьер-министр страны Ли Сянь Лун
в Facebook.
Указ о дате проведения голосования последовал после роспуска парламента президентом. День выдвижения кандидатов в новый парламент страны назначен на 30 июня.
"Утром я посоветовал президенту Халиме Якоб распустить парламент и выпустить приказ о выборах. День выдвижения кандидатов назначен на вторник 30 июня. Голосование пройдет в пятницу, 10 июля", - сообщил премьер. Под постом он опубликовал официальное постановление президента.
По его словам, решение провести всеобщие выборы сейчас, когда обстановка по коронавирусу относительно стабильна, позволить приготовиться к действиям и даст правительству свежий пятилетний мандат. "Тогда мы сможем сфокусировать внимание на повестке восстановления и трудных решениях, которые предстоит принять", - заявил он.
Для защиты участников голосования от коронавируса будут предприняты дополнительные меры, в частности увеличенное количество избирательных участков, чтобы избежать столпотворения.
По данным на 23 июня, минздрав Сингапура за последние сутки зафиксировал 119 новых случав инфицирования коронавирусом, в общей сложности за время пандемии заразились более 42 тысяч человек.