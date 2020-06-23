Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573363522.html
Выборы в парламент Сингапура состоятся 10 июля
Президент Сингапура Халима Якоб объявила о проведении досрочных всеобщих выборов в парламент страны 10 июля, сообщил премьер-министр страны Ли Сянь Лун в... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:13
халима якоб
ли сянь лун
сингапур (страна)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156034/22/1560342250_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f1d33b6e0d3cce215cf891308b384424.jpg
https://ria.ru/20200623/1573345311.html
https://ria.ru/20200613/1572858915.html
сингапур (страна)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156034/22/1560342250_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f1d33b6e0d3cce215cf891308b384424.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156034/22/1560342250_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_7f4aa0605bc06fe148c0e04f31b32a23.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156034/22/1560342250_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_1a800a0ae3bf623f71ccf70d1a49fcc2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
халима якоб, ли сянь лун, сингапур (страна), в мире

Выборы в парламент Сингапура состоятся 10 июля

14:13 23.06.2020
67
© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкСингапур
Сингапур
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в фотобанк
Сингапур. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент Сингапура Халима Якоб объявила о проведении досрочных всеобщих выборов в парламент страны 10 июля, сообщил премьер-министр страны Ли Сянь Лун в Facebook.
Указ о дате проведения голосования последовал после роспуска парламента президентом. День выдвижения кандидатов в новый парламент страны назначен на 30 июня.
"Утром я посоветовал президенту Халиме Якоб распустить парламент и выпустить приказ о выборах. День выдвижения кандидатов назначен на вторник 30 июня. Голосование пройдет в пятницу, 10 июля", - сообщил премьер. Под постом он опубликовал официальное постановление президента.
По его словам, решение провести всеобщие выборы сейчас, когда обстановка по коронавирусу относительно стабильна, позволить приготовиться к действиям и даст правительству свежий пятилетний мандат. "Тогда мы сможем сфокусировать внимание на повестке восстановления и трудных решениях, которые предстоит принять", - заявил он.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
Вчера, 10:43
Болтон рассказал, что Трамп и Ким Чен Ын обсуждали на ланче в Сингапуре
Для защиты участников голосования от коронавируса будут предприняты дополнительные меры, в частности увеличенное количество избирательных участков, чтобы избежать столпотворения.
По данным на 23 июня, минздрав Сингапура за последние сутки зафиксировал 119 новых случав инфицирования коронавирусом, в общей сложности за время пандемии заразились более 42 тысяч человек.
Служащие устанавливают флаг Китая перед встречей министров транспорта КНР и США
13 июня, 08:00
Сингапур и ЕС предупреждают США: "Не ставьте нам ультиматумов"
000000
Обсудить 0
Халима ЯкобЛи Сянь ЛунСингапур (страна)В мире
Рекомендуем
Кресла для судей в зале заседаний
Суд вынес приговор фигуранту дела о хищении при стройке резиденции Путина
Туристы фотографируются на фоне мечети Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе
Египет планирует отменить плату за получение визы
Системный код на экране компьютера
В Superjob опровергли сообщения об утечке данных пользователей портала
Александр Боцан-Харченко
Посол оценил итоги парламентских выборов в Сербии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы
Конституция РФ
Эксперты оценили важность поправок к Конституции
Пожарный
На Кубани ликвидировали открытое горение в административном здании
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
ОП создаст ситуационные центры для мониторинга голосования по поправкам
Овцы в загоне
В Туве более 900 овец замерзли насмерть из-за выпавшего снега
Саратов
В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Врач скорой помощи
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Челябинской области после гибели ребенка возбудили уголовное дело
Генеральная репетиция парада Победы в Москве
И.о. главы генштаба Алжира посетит парад Победы в Москве
Автомобили едут по тоннелю
В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
В МИД оценили возможность переноса штаб-квартиры ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:19Под Челябинском после гибели ребенка возбуждено уголовное дело
14:18В Крыму возобновят работу детские лагеря, кинотеатры, аквапарки и сауны
14:18Жириновский назвал позицию КПРФ против поправок в Конституцию варварством
14:16В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
14:16Посол оценил итоги парламентских выборов в Сербии
14:15В Туве более 900 овец замерзли насмерть из-за выпавшего снега
14:13Суд вынес приговор фигуранту дела о хищении при стройке резиденции Путина
14:13Выборы в парламент Сингапура состоятся 10 июля
14:13Египет планирует отменить плату за получение визы
14:12В Superjob опровергли сообщения об утечке данных пользователей портала
14:11Эксперты оценили важность поправок к Конституции
14:10ОП создаст ситуационные центры для мониторинга голосования по поправкам
14:08На Кубани ликвидировали открытое горение в административном здании
14:07В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
14:05Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы
14:00Число смертей от COVID-19 в Бельгии за неделю упало почти на 50 процентов
14:00МИД: ряд государств ведут диверсионную работу по изменению функций СБ ООН
14:00В больнице в Коммунарке лечатся более 350 пациентов
13:58Набиуллина: политика ЦБ не обернется обесценением сбережений россиян
13:57Трамп распорядился задерживать вандалов, разрушающих памятники
Лента новостейМолния