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В Петербурге возобновят работу салонов красоты и тренировочных баз
Работа салонов красоты, бань и тренировочных баз в Петербурге возобновляется 13 июля, сообщает пресс-служба губернатора города. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T23:28
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество

В Петербурге возобновят работу салонов красоты и тренировочных баз

23:28 09.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрогулочный катер у Набережной Кутузова в Санкт-Петербурге
Прогулочный катер у Набережной Кутузова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Работа салонов красоты, бань и тренировочных баз в Петербурге возобновляется 13 июля, сообщает пресс-служба губернатора города.
"С 13 июля возобновляется в полном объеме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в помещениях физкультурно-спортивных организаций вновь можно будет тренироваться. Доступ в помещения разрешен только тренерскому составу, спортсменам и обслуживающему персоналу.
"Также снимаются ограничения в предоставлении социального обслуживания. С 13 июля жители Санкт-Петербурга могут обращаться в Центр организации социального обслуживания для признания нуждающимися в социальном обслуживании не только на дому, но и в стационарной и полустационарной форме", - отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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