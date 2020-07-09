В Петербурге возобновят работу салонов красоты и тренировочных баз

"С 13 июля возобновляется в полном объеме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в помещениях физкультурно-спортивных организаций вновь можно будет тренироваться. Доступ в помещения разрешен только тренерскому составу, спортсменам и обслуживающему персоналу.

"Также снимаются ограничения в предоставлении социального обслуживания. С 13 июля жители Санкт-Петербурга могут обращаться в Центр организации социального обслуживания для признания нуждающимися в социальном обслуживании не только на дому, но и в стационарной и полустационарной форме", - отмечается в сообщении.