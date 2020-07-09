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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200709/1574142071.html
Минкомсвязь расследует утечку паспортных данных избирателей
Разработанное Минкомсвязью приложение для избирательных комиссий, призванное исключить двойное голосование, было закодировано, распространение данных граждан из РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T23:08
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
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РИА Новости
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353
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конституция рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), технологии, общество

Минкомсвязь расследует утечку паспортных данных избирателей

23:08 09.07.2020
1035
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Разработанное Минкомсвязью приложение для избирательных комиссий, призванное исключить двойное голосование, было закодировано, распространение данных граждан из него требует служебного расследования, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Комментируя публикацию издания "Медуза", которое сообщило, что паспортные данные избирателей, голосовавших через интернет по поправкам в Конституции РФ, якобы лежали практически в открытом доступе, в Минкомсвязи рассказали, что министерство для внутреннего использования членами избирательных комиссий подготовило автоматизированный сервис, посредством которого можно было проверить на участке, голосовал ли избиратель дистанционно.
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"Этот сервис использовался для предотвращения двойного голосования и в то же время давал возможность проголосовать традиционным способом тем избирателям, кто заявился, но не воспользовался онлайн-голосованием", - уточнили в министерстве.
"Инструкция для работы с сервисом была направлена в избирательные комиссии письмом, имеющим гриф "Для служебного пользования". Приложение было доступно для скачивания по закрытой ссылке и располагалось в запароленном архиве. Пароли распространялись через защищенные каналы передачи данных только лицам, уполномоченным использовать сервис", - заверили в Минкомсвязи.
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"Серии и номера паспортов перед загрузкой в приложение были закодированы и представляли собой полученную случайным образом последовательность знаков (хеш-сумма), не позволяющую идентифицировать гражданина. Хеш-суммы не являются персональными данными", - добавили в министерстве.
"Минкомсвязь России считает распространение информации противоправными действиями. Необходимо провести служебное расследование, чтобы определить лицо, совершившее нарушение, для исключения влияния человеческого фактора в будущем", - заявили в Минкомсвязи.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)ТехнологииОбщество
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