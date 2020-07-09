Минкомсвязь расследует утечку паспортных данных избирателей

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Разработанное Разработанное Минкомсвязью приложение для избирательных комиссий, призванное исключить двойное голосование, было закодировано, распространение данных граждан из него требует служебного расследования, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Комментируя публикацию издания "Медуза", которое сообщило, что паспортные данные избирателей, голосовавших через интернет по поправкам в Конституции РФ , якобы лежали практически в открытом доступе, в Минкомсвязи рассказали, что министерство для внутреннего использования членами избирательных комиссий подготовило автоматизированный сервис, посредством которого можно было проверить на участке, голосовал ли избиратель дистанционно.

"Этот сервис использовался для предотвращения двойного голосования и в то же время давал возможность проголосовать традиционным способом тем избирателям, кто заявился, но не воспользовался онлайн-голосованием", - уточнили в министерстве.

"Инструкция для работы с сервисом была направлена в избирательные комиссии письмом, имеющим гриф "Для служебного пользования". Приложение было доступно для скачивания по закрытой ссылке и располагалось в запароленном архиве. Пароли распространялись через защищенные каналы передачи данных только лицам, уполномоченным использовать сервис", - заверили в Минкомсвязи.

"Серии и номера паспортов перед загрузкой в приложение были закодированы и представляли собой полученную случайным образом последовательность знаков (хеш-сумма), не позволяющую идентифицировать гражданина. Хеш-суммы не являются персональными данными", - добавили в министерстве.

"Минкомсвязь России считает распространение информации противоправными действиями. Необходимо провести служебное расследование, чтобы определить лицо, совершившее нарушение, для исключения влияния человеческого фактора в будущем", - заявили в Минкомсвязи.