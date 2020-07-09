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В Госдуме предложили лишить аккредитации отдельных журналистов NYT и FT
В связи с публикациями в газетах New York Times и Financial Times о якобы несоответствии официальных данных о смертности от коронавируса в России реальной... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T22:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
василий пискарев
мария захарова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, василий пискарев, мария захарова, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, financial times, генеральная прокуратура рф, the new york times, общество

В Госдуме предложили лишить аккредитации отдельных журналистов NYT и FT

22:58 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В связи с публикациями в газетах New York Times и Financial Times о якобы несоответствии официальных данных о смертности от коронавируса в России реальной статистике можно было бы лишить аккредитации в РФ отдельных журналистов, считает глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Комиссия Госдумы ранее попросила МИД России принять меры к New York Times и Financial Times после тенденциозных статей о COVID-19 вплоть до лишения аккредитации в РФ. В Госдуме также обратили внимание, что эти статьи появились синхронно. Глава комиссии Василий Пискарев назвал недопустимым для уровня подобных изданий появление в них статей, основанных на домыслах и не представляющих официальную российскую точку зрения. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в редакции Financial Times и New York Times подготовлены письма с требованием опровержения опубликованной дезинформации о коронавирусе в РФ.
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"Коротко скажу по событиями, по фейкам, которые мы зафиксировали в период болезни, коронавирусной инфекции. Помните, были выступления двух уважаемых американской и английской газет - New York Times и Financial Times о том, что у нас государство занижает данное количество смертей? Мы тут же подхватили эту информацию, направили ее в МИД с тем, чтобы МИД мог отреагировать должным образом на фейки по этому поводу", - сказал Пискарев на заседании комиссии ГД.
"Мы также отреагировали на сообщения американского СМИ "Радио свобода", которое обвинило наших врачей в том, что они занимаются эвтаназией по отношению к больным, то есть фактически обвинили наших врачей в убийстве. То есть до такой степени даже доходят фейки. Какая цель? Понятно, спровоцировать панику и возбудить у людей недовольство действиями власти, так я понимаю", - подчеркнул парламентарий.
Депутат добавил, что информацию об этих публикациях направили в Генпрокуратуру. "Я так понимаю, Генпрокуратура проинформировала Роскомнадзор", - дополнил он.
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"В МИД мы обратились тоже, принять меры реагирования, поскольку мы исходили из чего? Лишить там аккредитации газету - это в целом полностью, наверно, не так просто, и сложно, и нет необходимости. Но отдельных журналистов, которые грязь льют, ну ложь откровенную, нельзя же их постоянно терпеть", - заявил Пискарев.
Он также отметил, что в комиссии проанализировали ситуацию и пришли к выводам, что и ранее одни и те же издания публиковали недостоверную информацию об РФ накануне Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу.
Ранее газета Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальной статистики. По официальным данным, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, как утверждает издание со ссылкой на собственный анализ, в обоих городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет: 1841 человек в Москве и 232 - в Санкт-Петербурге, всего 2073 человека. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой. По словам представителя ВОЗ, сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Василий ПискаревМария ЗахароваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФFinancial TimesГенеральная прокуратура РФThe New York TimesОбщество
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