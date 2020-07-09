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Зеленский продал дом в Киевской области
Президент Украины Владимир Зеленский продал дом в селе Иванковичи Киевской области и переехал в государственную резиденцию, соответствующую информацию глава... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T22:45
ситуация на украине
владимир зеленский
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация на украине, владимир зеленский, киевская область, украина, в мире

Зеленский продал дом в Киевской области

22:45 09.07.2020
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CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский продал дом в селе Иванковичи Киевской области и переехал в государственную резиденцию, соответствующую информацию глава государства передал Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, передает пресс-служба офиса президента.
Ранее Зеленский внес изменения в свою декларацию о доходах и сообщил о получении около полумиллиона долларов от продажи имущества.
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"Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции о существенных изменениях в своем имущественном состоянии. Глава государства в июле 2020 продал дом в с. Иванковичи в Киевской области. Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом", - сообщил офис в Telegram.
Отмечается, что соответствующая информация отражена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления 7 июля 2020.
"Президент Украины с семьей временно проживает в государственной резиденции "Конча-Заспа", - добавили в офисе.
В мае этого года президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год, согласно которой доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили свыше одного миллиона долларов.
Ранее офис президента сообщил, что Зеленский лично уведомил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о том, что нарушил законодательство и не внес в декларацию данные о значительных изменениях в своем имущественном состоянии. Как сообщает пресс-служба, в 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 188 тысяч долларов и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 191,7 тысячи долларов. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Зеленский должен был подать в реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение десяти дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения.
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