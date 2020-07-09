https://ria.ru/20200709/1574141173.html
В Киеве назвали Минские соглашения неактуальными
Минские соглашения во многом уже неактуальны, заявил в четверг вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T22:38
2020-07-09T22:39
россия
алексей резников
минские соглашения
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ситуация на украине
дмитрий кулеба
донбасс
франция
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3
россия
донбасс
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украина
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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