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В Киеве назвали Минские соглашения неактуальными
Минские соглашения во многом уже неактуальны, заявил в четверг вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T22:39
россия
алексей резников
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
дмитрий кулеба
донбасс
франция
германия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, алексей резников, минские соглашения, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, дмитрий кулеба, донбасс, франция, германия, украина, в мире

В Киеве назвали Минские соглашения неактуальными

22:38 09.07.2020 (обновлено: 22:39 09.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазведение сил в Донбассе
Разведение сил в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разведение сил в Донбассе. Архивное фото
КИЕВ, 9 июл – РИА Новости. Минские соглашения во многом уже неактуальны, заявил в четверг вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
"О Минских соглашениях я даже процитирую госпожу (канцлера ФРГ Ангелу) Меркель, они не высечены на камне. Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договоренности. Потому что сегодня сроки, которые предусмотрены в минских соглашениях - 2014-2015 годы - уже истекли, и не реализованы эти Минские соглашения", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минский процесс по урегулированию конфликта на Донбассе еще не умер и "держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких".
Леонид Кравчук
3 июля, 02:57
Кравчук заявил, что Россия "поможет" Украине восстановить Донбасс
321104620
Обсудить 3
РоссияАлексей РезниковМинские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДмитрий КулебаДонбассФранцияГерманияУкраинаВ мире
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