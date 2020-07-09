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На теле мэра Сеула не нашли следов насильственной смерти
Полиция Сеула сообщила, что следов насильственной смерти на теле мэра Сеула Пак Вон Суна нет, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T21:53
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РИА Новости
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353
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сеул, в мире

На теле мэра Сеула не нашли следов насильственной смерти

21:53 09.07.2020
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© REUTERS / YonhapМэр Сеула Пак Вон Сун
Мэр Сеула Пак Вон Сун
© REUTERS / Yonhap
Мэр Сеула Пак Вон Сун
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Полиция Сеула сообщила, что следов насильственной смерти на теле мэра Сеула Пак Вон Суна нет, сообщает агентство Рейтер.
Ранее агентство Ренхап со ссылкой на полицию сообщило, что мэр найден мертвым после многочасовой поисковой операции. Тело было обнаружено в районе гор Пугаксан на севере столицы.
"Представитель полиции Чой Ик Су заявил журналистам на телевизионном брифинге на месте происшествия, что нет никаких признаков насильственной смерти", - передает агентство.
Южнокорейская полиция начала поиски мэра после заявления его дочери. Она сообщила об исчезновении отца в четверг в 17.17 (11.17 мск). По ее словам, он ушел из дома, "оставив записку, похожую на завещание", его телефон в тот момент был недоступен.
Мэр Сеула Пак Вон Сун
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