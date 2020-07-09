На теле мэра Сеула не нашли следов насильственной смерти

Ранее агентство Ренхап со ссылкой на полицию сообщило, что мэр найден мертвым после многочасовой поисковой операции. Тело было обнаружено в районе гор Пугаксан на севере столицы.

Южнокорейская полиция начала поиски мэра после заявления его дочери. Она сообщила об исчезновении отца в четверг в 17.17 (11.17 мск). По ее словам, он ушел из дома, "оставив записку, похожую на завещание", его телефон в тот момент был недоступен.