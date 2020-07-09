https://ria.ru/20200709/1574140334.html
На теле мэра Сеула не нашли следов насильственной смерти
Полиция Сеула сообщила, что следов насильственной смерти на теле мэра Сеула Пак Вон Суна нет, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T21:53
2020-07-09T21:53
сеул
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сеул, в мире
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Полиция Сеула
сообщила, что следов насильственной смерти на теле мэра Сеула Пак Вон Суна нет, сообщает агентство Рейтер
.
Ранее агентство Ренхап со ссылкой на полицию сообщило, что мэр найден мертвым после многочасовой поисковой операции. Тело было обнаружено в районе гор Пугаксан на севере столицы.
"Представитель полиции Чой Ик Су заявил журналистам на телевизионном брифинге на месте происшествия, что нет никаких признаков насильственной смерти", - передает агентство.
Южнокорейская полиция начала поиски мэра после заявления его дочери. Она сообщила об исчезновении отца в четверг в 17.17 (11.17 мск). По ее словам, он ушел из дома, "оставив записку, похожую на завещание", его телефон в тот момент был недоступен.