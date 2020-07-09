В ЛНР отменят самоизоляцию для прибывающих сотрудников ОБСЕ

Полпред ЛНР уточнил, что в связи со снижением остроты эпидемической обстановки стало возможным внести изменения в порядок пересечения линии соприкосновения сотрудниками СММ ОБСЕ. Дейнего подчеркнул необходимость мониторинга наблюдателями миссии режима прекращения огня, а также фиксации нарушений со стороны украинских силовиков и последствий обстрелов территории республики.