https://ria.ru/20200709/1574139261.html
Помощник Трутнева призвал продолжать улучшать инвестклимат в Якутии
Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев обращал внимание, что Якутии, улучшившей позиции в Национальном рейтинге состояния... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T21:10
2020-07-09T21:10
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
экономика
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https://ria.ru/20200709/1574119159.html
https://ria.ru/20200709/1574132169.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/150654/14/1506541465_0:156:3087:1892_1400x0_80_0_0_bc4b400cf41162d75be43a351b605273.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, экономика
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев
обращал внимание, что Якутии, улучшившей позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по итогам 2019 года, важно не останавливаться и продолжать развиваться, а дальневосточным регионам в целом нужно оказывать содействие инвесторам и бизнесу, сообщил РИА Новости помощник Трутнева Тимур Чернышев.
Результаты рейтинга в четверг представила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева
на заседании наблюдательного совета АСИ под председательством президента РФ Владимира Путина
. По итогам рейтинга Москва
заняла первое место и сохранила лидерство, на втором месте - Республика Татарстан, которая также удержала свою позицию, тройку замыкает Тульская область, поднявшаяся сразу на три пункта. Якутия стала единственным дальневосточным регионом, вошедшим в топ-20 Национального рейтинга.
"Юрий Петрович неоднократно обращал внимание глав регионов на необходимость повышать конкурентоспособность инвестиционного климата на Дальнем Востоке, оказывать инвесторам и бизнесу содействие в реализации инвестиционных проектов, обратить внимание на оценку деловой среды и свои показатели в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата", - сказал помощник вице-премьера.
По словам Чернышева, основные макроэкономические показатели Якутии по итогам прошлого года показывают положительную динамику, также регион стал лидером на Дальнем Востоке по некоторым показателям.
"При этом важно, чтобы Якутия не останавливалась и продолжала развиваться. На это обращал недавно внимание Юрий Трутнев во время совещания по социально-экономическому развитию республики, по итогам которого были даны поручения главе региона, Минвостокразвития, другим федеральным министерствам и ведомствам, институтам развития ДФО", - отметил Чернышев.