Помощник Трутнева призвал продолжать улучшать инвестклимат в Якутии

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ на Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев обращал внимание, что Якутии, улучшившей позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по итогам 2019 года, важно не останавливаться и продолжать развиваться, а дальневосточным регионам в целом нужно оказывать содействие инвесторам и бизнесу, сообщил РИА Новости помощник Трутнева Тимур Чернышев.

Результаты рейтинга в четверг представила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета АСИ под председательством президента РФ Владимира Путина . По итогам рейтинга Москва заняла первое место и сохранила лидерство, на втором месте - Республика Татарстан, которая также удержала свою позицию, тройку замыкает Тульская область, поднявшаяся сразу на три пункта. Якутия стала единственным дальневосточным регионом, вошедшим в топ-20 Национального рейтинга.

"Юрий Петрович неоднократно обращал внимание глав регионов на необходимость повышать конкурентоспособность инвестиционного климата на Дальнем Востоке, оказывать инвесторам и бизнесу содействие в реализации инвестиционных проектов, обратить внимание на оценку деловой среды и свои показатели в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата", - сказал помощник вице-премьера.

По словам Чернышева, основные макроэкономические показатели Якутии по итогам прошлого года показывают положительную динамику, также регион стал лидером на Дальнем Востоке по некоторым показателям.