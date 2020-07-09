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Республика Саха (Якутия)
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Помощник Трутнева призвал продолжать улучшать инвестклимат в Якутии
Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев обращал внимание, что Якутии, улучшившей позиции в Национальном рейтинге состояния... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T21:10
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
республика саха (якутия), светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, экономика

Помощник Трутнева призвал продолжать улучшать инвестклимат в Якутии

21:10 09.07.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев обращал внимание, что Якутии, улучшившей позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по итогам 2019 года, важно не останавливаться и продолжать развиваться, а дальневосточным регионам в целом нужно оказывать содействие инвесторам и бизнесу, сообщил РИА Новости помощник Трутнева Тимур Чернышев.
Результаты рейтинга в четверг представила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета АСИ под председательством президента РФ Владимира Путина. По итогам рейтинга Москва заняла первое место и сохранила лидерство, на втором месте - Республика Татарстан, которая также удержала свою позицию, тройку замыкает Тульская область, поднявшаяся сразу на три пункта. Якутия стала единственным дальневосточным регионом, вошедшим в топ-20 Национального рейтинга.
Панорама города Якутска
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"Юрий Петрович неоднократно обращал внимание глав регионов на необходимость повышать конкурентоспособность инвестиционного климата на Дальнем Востоке, оказывать инвесторам и бизнесу содействие в реализации инвестиционных проектов, обратить внимание на оценку деловой среды и свои показатели в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата", - сказал помощник вице-премьера.
По словам Чернышева, основные макроэкономические показатели Якутии по итогам прошлого года показывают положительную динамику, также регион стал лидером на Дальнем Востоке по некоторым показателям.
"При этом важно, чтобы Якутия не останавливалась и продолжала развиваться. На это обращал недавно внимание Юрий Трутнев во время совещания по социально-экономическому развитию республики, по итогам которого были даны поручения главе региона, Минвостокразвития, другим федеральным министерствам и ведомствам, институтам развития ДФО", - отметил Чернышев.
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Светлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Владимир ПутинЭкономика
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