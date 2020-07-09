Вице-президент Telegram сравнил Google и Apple с Золотой Ордой

Магазин Apple Store на 5-й авеню в Нью-Йорке

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Cовременные IT-компании вынуждены "платить дань" Apple и Google, заявил вице-президент Telegram Илья Перекопский. Фрагмент его выступления . Cовременные IT-компании вынуждены "платить дань" Apple и Google, заявил вице-президент Telegram Илья Перекопский. Фрагмент его выступления опубликовал Кремлевский пул РИА Новости.

"Получается, что раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды, и все привозили дань в Татарстан. А теперь есть такая ставка где-то в Сан-Франциско , около "Золотого моста", и все привозят дань туда", — сказал он на панельной дискуссии с участием премьер-министра Михаила Мишустина

Перекопский из Telegram сравнил татарское иго и кремниевую долину. Минниханов и Мишустин посмеялись pic.twitter.com/sDkcIc0pM9 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 9, 2020

По его словам, это мешает развитию индустрии информационных технологий во всем мире, особенно в России.

Он также отметил налоговые льготы, вводящиеся в стране для IT-отрасли.

"Да, действительно, в России эти компании будут платить три процента, при этом 30 процентов они будут отдавать американским компаниям, причем частным компаниям", — заявил предприниматель.

Также на это в своей статье обратил внимание основатель Telegram Павел Дуров . В опубликованном сегодня материале он подчеркнул, что если Google пока еще предоставляет хотя бы ограниченную возможность своим пользователям запускать приложения не через их электронный магазин, то на устройствах от Apple это невозможно. По его словам, это позволяет компании получать 30 процентов от дохода производителей приложений.