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Вице-президент Telegram сравнил Google и Apple с Золотой Ордой
Cовременные IT-компании вынуждены "платить дань" Apple и Google, заявил вице-президент Telegram Илья Перекопский. Фрагмент его выступления опубликовал... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T21:20
россия
telegram (приложение)
михаил мишустин
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apple
павел дуров
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сан-франциско
технологии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, telegram (приложение), михаил мишустин, google, apple, павел дуров, владимир путин, сан-франциско, технологии, экономика

Вице-президент Telegram сравнил Google и Apple с Золотой Ордой

20:44 09.07.2020 (обновлено: 21:20 09.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМагазин Apple Store на 5-й авеню в Нью-Йорке
Магазин Apple Store на 5-й авеню в Нью-Йорке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Cовременные IT-компании вынуждены "платить дань" Apple и Google, заявил вице-президент Telegram Илья Перекопский. Фрагмент его выступления опубликовал Кремлевский пул РИА Новости.
"Получается, что раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды, и все привозили дань в Татарстан. А теперь есть такая ставка где-то в Сан-Франциско, около "Золотого моста", и все привозят дань туда", — сказал он на панельной дискуссии с участием премьер-министра Михаила Мишустина.
По его словам, это мешает развитию индустрии информационных технологий во всем мире, особенно в России.
Он также отметил налоговые льготы, вводящиеся в стране для IT-отрасли.
"Да, действительно, в России эти компании будут платить три процента, при этом 30 процентов они будут отдавать американским компаниям, причем частным компаниям", — заявил предприниматель.
Также на это в своей статье обратил внимание основатель Telegram Павел Дуров. В опубликованном сегодня материале он подчеркнул, что если Google пока еще предоставляет хотя бы ограниченную возможность своим пользователям запускать приложения не через их электронный магазин, то на устройствах от Apple это невозможно. По его словам, это позволяет компании получать 30 процентов от дохода производителей приложений.
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Ранее президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в сфере информационных технологий: существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда (ФОТ), изменив ставку страховых взносов на 7,6 процента с нынешних 14 процентов, а также бессрочно снизить ставку налога на прибыль для компаний из этой сферы до трех процентов с нынешних 20 процентов.
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РоссияTelegram (приложение)Михаил МишустинGoogleAppleПавел ДуровВладимир ПутинСан-ФранцискоТехнологииЭкономика
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