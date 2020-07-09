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Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение
Следственный комитет предъявил губернатору Хабаровского Края Сергею Фургалу обвинение в организации убийств и покушении на убийство, сообщила официальный... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T23:53
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровский край
происшествия
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Не вписался мужик в путинскую вертикаль. Неправильно средства распределял. Бабки надо делать, а не о народе думать
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Теперь, когда у Путина развязаны руки, многих посадят. Причём по закону, за реально совершенные преступления.
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хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Сергея Фургала после допроса увезли из СК
Сергея Фургала после допроса увезли из СК
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край, происшествия

Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение

20:05 09.07.2020 (обновлено: 23:53 09.07.2020)
46153
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Следственный комитет предъявил губернатору Хабаровского Края Сергею Фургалу обвинение в организации убийств и покушении на убийство, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным источника РИА Новости, его допрашивали около шести часов.
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Бурная молодость: за что задержали губернатора Хабаровского края
Главу региона задержали накануне ночью. Его подозревают в причастности к преступной группировке, которая в 2004-2005 годах совершила несколько особо тяжких преступлений в Хабаровском крае и Амурской области.
Источник, близкий к следствию, рассказал РИА Новости, что речь идет об организации как минимум двух убийств. Показания на губернатора дали преступники, задержанные в прошлом году, а также свидетели и пострадавшие.
Расследование с апреля прошлого года по поручению Александра Бастрыкина ведет центральный аппарат СК России, а не региональные следователи. Утром Фургала доставили в Москву для проведения следственных действий.
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Фургал за день до задержания был спокоен и позитивен, рассказал депутат
По данным источника РИА Новости, ранее в рамках этого уголовного дела также задержали депутатов краевой думы от ЛДПР. Их подозревают в мошенничестве. В партии пообещали разобраться в ситуации. Лидер политического объединения Владимир Жириновский возмутился задержанием Фургала и допустил, что фракция может сложить свои полномочия в Госдуме в качестве протеста.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, решения об отставке Фургала пока не было. Представитель Кремля подчеркнул, что утверждать о принадлежности главы Хабаровского края к криминальным группировкам может только суд, делать какие-либо выводы без доказательств преждевременно. От оценок работы Фургала на посту руководителя региона он воздержался.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Хабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Не вписался мужик в путинскую вертикаль. Неправильно средства распределял. Бабки надо делать, а не о народе думать
9 июля, 20:13
AFAlex Fox
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Теперь, когда у Путина развязаны руки, многих посадят. Причём по закону, за реально совершенные преступления.
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Руслан Тлеуж
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