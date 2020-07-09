Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Следственный комитет предъявил губернатору Хабаровского Края Сергею Фургалу обвинение в организации убийств и покушении на убийство, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным источника РИА Новости, его допрашивали около шести часов.

Главу региона задержали накануне ночью. Его подозревают в причастности к преступной группировке, которая в 2004-2005 годах совершила несколько особо тяжких преступлений в Хабаровском крае и Амурской области.

Источник, близкий к следствию, рассказал РИА Новости, что речь идет об организации как минимум двух убийств. Показания на губернатора дали преступники, задержанные в прошлом году, а также свидетели и пострадавшие.

Расследование с апреля прошлого года по поручению Александра Бастрыкина ведет центральный аппарат СК России, а не региональные следователи. Утром Фургала доставили в Москву для проведения следственных действий.

По данным источника РИА Новости, ранее в рамках этого уголовного дела также задержали депутатов краевой думы от ЛДПР. Их подозревают в мошенничестве. В партии пообещали разобраться в ситуации. Лидер политического объединения Владимир Жириновский возмутился задержанием Фургала и допустил, что фракция может сложить свои полномочия в Госдуме в качестве протеста.