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В ЦБ отметили рост корпоративного кредитного портфеля банков
Корпоративный кредитный портфель банков РФ в июне вырос на 0,8%, возрос вклад государственных программ в кредитование компаний, говорится в обзоре ЦБ рисков... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:54
центральный банк рф (цб рф)
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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центральный банк рф (цб рф), экономика

В ЦБ отметили рост корпоративного кредитного портфеля банков

19:54 09.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Корпоративный кредитный портфель банков РФ в июне вырос на 0,8%, возрос вклад государственных программ в кредитование компаний, говорится в обзоре ЦБ рисков финансовых рынков.
"Несмотря на действие ограничительных мер, кредитование юридических лиц с начала пандемии продолжало расти. В апреле объем задолженности увеличился на 1,2% (с устранением фактора валютной переоценки), в мае – на 0,4%, в июне – на 0,8%. Рост задолженности в реальном выражении соответствует динамике 2019 года и значительно опережает динамику 2015 года", - сказано в документе.
Отмечается, что в апреле и мае вклад госпрограмм в рост кредитования был незначительным: было выдано кредитов на сумму 11,8 и 33,3 миллиарда соответственно, однако в прошлом месяце ситуация изменилась.
"В июне вклад государственных программ в кредитование компаний существенно возрос. Так, по программе, в рамках которой конечная ставка для заемщика не должна превосходить 2%, с 3 по 30 июня было предоставлено 79,7 миллиарда рублей. Кроме того, по программе кредитования системообразующих предприятий на пополнение оборотных средств было выдано кредитов на сумму 128,3 миллиарда рублей", - сообщил регулятор.
Здание Центрального банка РФ
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