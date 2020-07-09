В ЦБ отметили рост корпоративного кредитного портфеля банков

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Корпоративный кредитный портфель банков РФ в июне вырос на 0,8%, возрос вклад государственных программ в кредитование компаний, говорится в обзоре Корпоративный кредитный портфель банков РФ в июне вырос на 0,8%, возрос вклад государственных программ в кредитование компаний, говорится в обзоре ЦБ рисков финансовых рынков.

"Несмотря на действие ограничительных мер, кредитование юридических лиц с начала пандемии продолжало расти. В апреле объем задолженности увеличился на 1,2% (с устранением фактора валютной переоценки), в мае – на 0,4%, в июне – на 0,8%. Рост задолженности в реальном выражении соответствует динамике 2019 года и значительно опережает динамику 2015 года", - сказано в документе.

Отмечается, что в апреле и мае вклад госпрограмм в рост кредитования был незначительным: было выдано кредитов на сумму 11,8 и 33,3 миллиарда соответственно, однако в прошлом месяце ситуация изменилась.