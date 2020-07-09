В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6410

"На вечер четверга в Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 6410 человек, увеличившись за сутки на 46", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с начала пандемии скончались 54 человека, общее число вылечившихся составляет 5087 человек (79%). За сутки из больниц выписаны 56 человек, на лечении находятся 210 пациентов.