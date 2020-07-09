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Генконсульство рассказало о вывозном рейсе из Киргизии в Россию
Более 20 россиян вылетели из киргизского Оша в Санкт-Петербург чартерным рейсом, сообщает генконсульство России в Оше. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:12
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353
60
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Генконсульство рассказало о вывозном рейсе из Киргизии в Россию

19:12 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Более 20 россиян вылетели из киргизского Оша в Санкт-Петербург чартерным рейсом, сообщает генконсульство России в Оше.
"Сегодня чартерным рейсом SVR 8734 авиакомпании "Уральские авиалинии" из Оша в Санкт-Петербург вылетел 31 пассажир: 24 гражданина РФ и семь граждан КР", - говорится в сообщении генконсульства в Facebook.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
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