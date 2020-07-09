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Метро в Петербурге с 13 июля вернется к обычному графику работы
Петербургский метрополитен с 13 июля возвращается к работе по обычному графику после изменений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:08
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, гуп "петербургский метрополитен", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество

Метро в Петербурге с 13 июля вернется к обычному графику работы

19:08 09.07.2020
5903
© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкЗнак Петербургского метрополитена
Знак Петербургского метрополитена
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Петербургский метрополитен с 13 июля возвращается к работе по обычному графику после изменений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее сообщалось, что в целях нераспространения коронавирусной инфекции с 1 апреля сократилось время работы Петербургского метрополитена - все станции стали закрываться для входа пассажиров в 22.00 мск. По обычному расписанию метрополитена станции работали до полуночи.
"С понедельника, 13 июля, Петербургский метрополитен возвращается к работе по обычному графику. Станции будут закрываться на вход по летнему расписанию. Решение о возвращении привычного режима работы метрополитена принято правительством Санкт-Петербурга по согласованию с Роспотребнадзором", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ежедневная усиленная санитарная обработка вестибюлей и подвижного состава метрополитена будет продолжаться.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГУП "Петербургский метрополитен"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-ПетербургОбщество
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