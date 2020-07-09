Метро в Петербурге с 13 июля вернется к обычному графику работы

Ранее сообщалось, что в целях нераспространения коронавирусной инфекции с 1 апреля сократилось время работы Петербургского метрополитена - все станции стали закрываться для входа пассажиров в 22.00 мск. По обычному расписанию метрополитена станции работали до полуночи.