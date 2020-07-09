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Главный инфекционист в США спрогнозировал усиление пандемии коронавируса
Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи в интервью итальянской Corriere Della Sera заявил, что мир находится на начальном... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T23:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, бразилия, сша, в мире

Главный инфекционист в США спрогнозировал усиление пандемии коронавируса

19:07 09.07.2020 (обновлено: 23:42 09.07.2020)
97838
© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи в интервью итальянской Corriere Della Sera заявил, что мир находится на начальном этапе пандемии COVID-19.
"Мы видим крупные вспышки в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет", — заявил инфекционист.
Москва
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Он отметил роль ВОЗ в борьбе с распространением вируса. По его словам, организация, несмотря на некоторые недостатки, нужна миру.
Помимо этого, Фаучи указал на необходимость скоординированных действий всех государств для борьбы с пандемией. Инфекционист признал неизбежность политизации темы коронавируса, но добавил, что это вредит ситуации.
В мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом стремится к 12 миллионам, зафиксировано более 544 тысяч летальных исходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияСШАВ мире
Популярные комментарии
Пусть за свою страну делает заявления, паникёр или как модно сегодня говорить алармист. Мир сам разберётся со своими проблемами.
9 июля, 19:20
Айрат Сагиндыков
61800019
Вашу страну может быть и привел, а с Россией все в порядке будет и впредь.
9 июля, 21:32
ggoldmikron
7030008
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