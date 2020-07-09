АСИ и рабочая группа Госсовета проанализируют барьеры в социальной сфере

На заседании наблюдательного совета АСИ в четверг Путин призвал правительство РФ совместно с Агентством стратегических инициатив, регионами, рабочей группой Госсовета и общественниками поддержать национальную социальную инициативу. Глава государства заявил о необходимости "внимательно посмотреть на реальные жизненные ситуации", с которыми приходится сталкиваться пожилым россиянам, людям с ограниченными возможностями здоровья и семьям с детьми.