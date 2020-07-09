АСИ и рабочая группа Госсовета проанализируют барьеры в социальной сфере

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и рабочая группа Госсовета по направлению "Социальная политика" проанализируют основные барьеры, возникающие в социальной сфере, и к концу 2020 году представит соответствующий доклад президенту России Владимиру Путину, сообщил РИА Новости губернатор Новгородской области Андрей Никитин, возглавляющий эту рабочую группу.
На заседании наблюдательного совета АСИ в четверг Путин призвал правительство РФ совместно с Агентством стратегических инициатив, регионами, рабочей группой Госсовета и общественниками поддержать национальную социальную инициативу. Глава государства заявил о необходимости "внимательно посмотреть на реальные жизненные ситуации", с которыми приходится сталкиваться пожилым россиянам, людям с ограниченными возможностями здоровья и семьям с детьми.
"Президент сказал, что нужно внимательно проанализировать барьеры в социальной сфере и дал (соответствующее) поручение Агентству стратегических инициатив и рабочей группе Госсовета, которую я возглавляю. В конце года мы должны доложить ему результаты", - рассказал Никитин.
Он уточнил, что АСИ и рабочей группе Госсовета предстоит, в частности, проанализировать те проблемы, с которыми российские семьи сталкиваются после рождения ребенка.