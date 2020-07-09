Египетская армия провела масштабные учения на западе страны

КАБР-ГАБИС (Египет), 9 июл - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Египетские вооруженные силы провели масштабные военные учения в западном военном округе, сообщила армия арабской республики.
Учения под кодовым названием "Решимость 2020" прошли в западном военном округе Египта, в районе Кабр-Габис в 60 километрах от границ с Ливией.
"Вооруженные силы проводят учения на западном стратегическом направлении", - говорится в заявлении официального представителя ВС Египта.
По легенде учений, египетская армия противостояла группам террористов и незаконных вооруженных формирований. В уничтожении условного противника приняли участие ВВС Египта, танки, артиллерия, а также была отработана высадка десанта.
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Согласно военному ведомству Египта, учения в западном военном округе продолжались несколько дней. Первый этап маневров включил в себя стратегическое развертывание сухопутных сил, а также подразделений специального назначения. Также была осуществлена высадка морского десанта на побережье "в приграничном районе на западном стратегическом направлении".
"Были отработаны боевое маневрирование, воздушный бой и работа по дальним целям, которые требуют обеспечения дозаправки в воздухе", - говорится в заявлении армии Египта.
В конце июня президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет готов оказать помощь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент заявлял, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и ЛНА под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.
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