Египетская армия провела масштабные учения на западе страны

Согласно военному ведомству Египта, учения в западном военном округе продолжались несколько дней. Первый этап маневров включил в себя стратегическое развертывание сухопутных сил, а также подразделений специального назначения. Также была осуществлена высадка морского десанта на побережье "в приграничном районе на западном стратегическом направлении".