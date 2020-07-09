Николаев: из регионов ДФО только Якутия попала в топ-20 рейтинга АСИ

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Якутия стала единственным регионом Дальнего Востока, вошедшим в первую двадцатку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ , сообщил глава республики Якутия стала единственным регионом Дальнего Востока, вошедшим в первую двадцатку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ , сообщил глава республики Айсен Николаев

"Якутия второй год подряд добивается хороших результатов в рейтинге. В прошлом году республика улучшила свои позиции на 30 пунктов и заняла 22-е место, а сейчас - стала единственным из регионов Дальнего Востока, вошедшим в ТОП-20 рейтинга. Таким образом, мы не просто подтвердили прошлогоднее лидерство, но и шагнули вперед", - сказал Николаев РИА Новости.

Результаты ежегодного рейтинга были представлены в четверг генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой на заседании наблюдательного совета АСИ под председательством президента РФ Владимира Путина. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

Николаев отметил, что на повышение привлекательности Якутии для бизнеса направлена деятельность проектного офиса по улучшению инвестклимата в республике, все проекты по обеспечению взаимодействия органов исполнительной власти и предпринимательского сообщества в целях снятия административных барьеров для инвесторов.

"Мы развиваем электронные сервисы, способствующие оперативному и качественному предоставлению государственных услуг. Очень позитивно оценивается бизнесом обновленный портал малого и среднего предпринимательства. Сокращаются виды регионального государственного контроля путем оптимизации государственных функций. Количество плановых проверок уменьшилось в 4 раза, внеплановых на – 7%. В республике создан Центр "Мой бизнес", который предоставляет весь комплекс услуг, открыты 12 специализированных окон центра "Мои документы" для бизнеса", - пояснил глава Якутии.

Он напомнил, что Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Якутии сопровождает инвестиционные проекты по принципу "одного окна", за 2019 год удалось привлечь около 600 миллионов рублей. Центром поддержки экспорта организованы бизнес-миссии в ряд стран Европы и Азии, оказывается поддержка предприятиям, участвующим в международных выставках, и за прошлый год объем экспортных контрактов составил 1,4 миллиона долларов.