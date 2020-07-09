Комиссия Госдумы передаст в ГП новые материалы о вмешательстве извне

"Те материалы, которые у нас сегодня появились с вами, МИД передал нам, Александр Александрович (Малькевич, член ОП РФ) передал нам, еще к нам поступили материалы, будем по тому же алгоритму работать - направим их в орган, уполномоченный принимать по ним решения. Мы их направим с вашего позволения в Генеральную прокуратуру Российской Федерации", - сказал Пискарев в ходе заседания комиссии.