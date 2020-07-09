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Комиссия Госдумы передаст в ГП новые материалы о вмешательстве извне
Профильная комиссия Госдумы передаст новые материалы о вмешательстве в дела РФ извне в Генпрокуратуру, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:22
александр малькевич
василий пискарев
госдума рф
генеральная прокуратура рф
происшествия
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александр малькевич, василий пискарев, госдума рф, генеральная прокуратура рф, происшествия

Комиссия Госдумы передаст в ГП новые материалы о вмешательстве извне

18:22 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
Председатель комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Профильная комиссия Госдумы передаст новые материалы о вмешательстве в дела РФ извне в Генпрокуратуру, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
"Те материалы, которые у нас сегодня появились с вами, МИД передал нам, Александр Александрович (Малькевич, член ОП РФ) передал нам, еще к нам поступили материалы, будем по тому же алгоритму работать - направим их в орган, уполномоченный принимать по ним решения. Мы их направим с вашего позволения в Генеральную прокуратуру Российской Федерации", - сказал Пискарев в ходе заседания комиссии.
Андрей Климов
6 июля, 18:19
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1410001
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Александр МалькевичВасилий ПискаревГосдума РФГенеральная прокуратура РФПроисшествия
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