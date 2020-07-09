https://ria.ru/20200709/1574131771.html
Комиссия Госдумы передаст в ГП новые материалы о вмешательстве извне
Профильная комиссия Госдумы передаст новые материалы о вмешательстве в дела РФ извне в Генпрокуратуру, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:22
2020-07-09T18:22
александр малькевич
василий пискарев
госдума рф
генеральная прокуратура рф
происшествия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр малькевич, василий пискарев, госдума рф, генеральная прокуратура рф, происшествия