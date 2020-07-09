Украина и НАТО договорились усилить присутствие Альянса в Черном море

Таран отметил, что новый статус Украины расширит возможность для диалога и взаимовыгодного сотрудничества с союзниками, включая обмен информацией, новые должности для военнослужащих вооруженных сил Украины в штабах военной командной структуры НАТО, более широкий доступ к программам совместимости и учений.

Глава оборонного ведомства отметил, что для эффективного использования стратегического диалога с союзниками необходимо восстановить регулярные заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров. А также заверил, что Украина, как надежный партнер Альянса, будет продолжать оказывать силы и ресурсы к операциям по урегулированию кризисов под руководством НАТО и сил реагирования НАТО.