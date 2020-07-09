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Украина и НАТО договорились усилить присутствие Альянса в Черном море
Министр обороны Украины Андрей Таран в четверг провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого они договорились... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:13
андрей таран
черное море
нато
йенс столтенберг
украина
в мире
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353
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андрей таран, черное море, нато, йенс столтенберг, украина, в мире

Украина и НАТО договорились усилить присутствие Альянса в Черном море

18:13 09.07.2020
1075
© Фото : NATO / Paul HallКорабли НАТО в Черном море
Корабли НАТО в Черном море
© Фото : NATO / Paul Hall
КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Таран в четверг провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого они договорились усилить присутствие Альянса в Черноморском регионе, передает пресс-служба украинского минобороны.
"Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве Черноморского региона путем увеличения патрулирования в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса. Министр обороны Украины выразил заинтересованность в налаживании совместного обмена информацией об обстановке в регионе и пригласил государства-членов НАТО присоединиться к национальным стратегическим учениям, запланированным к проведению на юге Украины осенью этого года", - сообщается на сайте министерства.
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Глава оборонного ведомства отметил, что для эффективного использования стратегического диалога с союзниками необходимо восстановить регулярные заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров. А также заверил, что Украина, как надежный партнер Альянса, будет продолжать оказывать силы и ресурсы к операциям по урегулированию кризисов под руководством НАТО и сил реагирования НАТО.
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Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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Андрей ТаранЧерное мореНАТОЙенс СтолтенбергУкраинаВ мире
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