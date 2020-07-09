https://ria.ru/20200709/1574130724.html
Верховный суд США не поддержал раскрытие налоговых деклараций Трампа
Верховный суд США не поддержал передачу налоговых деклараций президента Соединенных Штатов Дональда Трампа демократам в конгрессе и вернул дело в суды низшей... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:05
2020-07-09T18:05
дональд трамп
нью-йорк (город)
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, нью-йорк (город), сша, в мире
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости.
Верховный суд США
не поддержал передачу налоговых деклараций президента Соединенных Штатов Дональда Трампа
демократам в конгрессе и вернул дело в суды низшей инстанции, следует из документов суда.
"Суд признает, что приведенные ниже решения не уделили должного внимания озабоченностям, связанным с разделением властей. Поэтому … суд отменяет решение апелляционного суда и направляет дела обратно на повторное рассмотрение", - приводятся в документе слова судьи.
Ранее суды нижестоящих инстанций решили, что финансовые институты должны предоставить властям Нью-Йорка
информацию о финансовых операциях Трампа, включая выплаченные им налоги. Банки и фирмы, от которых требовали документы, согласились их предоставить, но решения судов последовательно обжаловал Белый дом.
Требования о выдаче документов выдвинули демократы в конгрессе. Они рассчитывают, что смогут найти в его финансовых документах нарушения. Трамп на протяжении многих лет был известен как бизнесмен и телеведущий, в политику он пришел только перед выборами 2016 года.
Повестки были выданы еще в апреле 2019 года контролируемыми демократами комитетами по разведке и по финансовым услугам палаты представителей. Публикация документов может пролить свет на размеры состояния Трампа, его долговые обязательства и сделки в тот период, когда он был бизнесменом и занимался недвижимостью.
В Конституции США не сказано, могут ли главе государства быть предъявлены уголовные обвинения.