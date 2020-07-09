Верховный суд США не поддержал раскрытие налоговых деклараций Трампа

ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Верховный суд Верховный суд США не поддержал передачу налоговых деклараций президента Соединенных Штатов Дональда Трампа демократам в конгрессе и вернул дело в суды низшей инстанции, следует из документов суда.

"Суд признает, что приведенные ниже решения не уделили должного внимания озабоченностям, связанным с разделением властей. Поэтому … суд отменяет решение апелляционного суда и направляет дела обратно на повторное рассмотрение", - приводятся в документе слова судьи.

Ранее суды нижестоящих инстанций решили, что финансовые институты должны предоставить властям Нью-Йорка информацию о финансовых операциях Трампа, включая выплаченные им налоги. Банки и фирмы, от которых требовали документы, согласились их предоставить, но решения судов последовательно обжаловал Белый дом.

Требования о выдаче документов выдвинули демократы в конгрессе. Они рассчитывают, что смогут найти в его финансовых документах нарушения. Трамп на протяжении многих лет был известен как бизнесмен и телеведущий, в политику он пришел только перед выборами 2016 года.

Повестки были выданы еще в апреле 2019 года контролируемыми демократами комитетами по разведке и по финансовым услугам палаты представителей. Публикация документов может пролить свет на размеры состояния Трампа, его долговые обязательства и сделки в тот период, когда он был бизнесменом и занимался недвижимостью.