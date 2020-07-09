В Польше введут режим киберугрозы перед вторым туром выборов президента

ВАРШАВА, 9 июл - РИА Новости. Польские власти опасаются хакерских атак в преддверии второго тура выборов президента и вводят режим киберугрозы, сообщает министерство внутренних дел и администрации страны.

"В целях противодействия угрозам в киберпространстве, связанным с организацией второго тура президентских выборов, премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал распоряжение о введении второй степени режима киберугрозы (BRAVO-CRP) на территории всей страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что режим будет действовать с 10 до 13 июля.