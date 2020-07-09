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В Польше введут режим киберугрозы перед вторым туром выборов президента
Польские власти опасаются хакерских атак в преддверии второго тура выборов президента и вводят режим киберугрозы, сообщает министерство внутренних дел и... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:59
матеуш моравецкий
рафал тшасковски
анджей дуда
польша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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матеуш моравецкий, рафал тшасковски, анджей дуда, польша, в мире

В Польше введут режим киберугрозы перед вторым туром выборов президента

17:59 09.07.2020
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© Depositphotos / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы
© Depositphotos / bloodua
Вид Варшавы. Архивное фото
ВАРШАВА, 9 июл - РИА Новости. Польские власти опасаются хакерских атак в преддверии второго тура выборов президента и вводят режим киберугрозы, сообщает министерство внутренних дел и администрации страны.
Второй тур выборов президента Польши назначен на 12 июля, в нем встретятся действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский.
"В целях противодействия угрозам в киберпространстве, связанным с организацией второго тура президентских выборов, премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал распоряжение о введении второй степени режима киберугрозы (BRAVO-CRP) на территории всей страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что режим будет действовать с 10 до 13 июля.
В соответствии с введенными мерами будет проводиться, в частности, усиленный мониторинг состояния безопасности телеинформационных систем органов государственного управления или телеинформационных систем, входящих в критическую инфраструктуру
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
2 июля, 14:09Распространение нового коронавируса
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Матеуш МоравецкийРафал ТшасковскиАнджей ДудаПольшаВ мире
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