В ГП назвали число сайтов, заблокированных из-за фейков о поправках

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В связи с распространением недостоверной информации по поправкам к Конституции РФ были заблокированы 107 интернет-ресурсов, сообщил представитель Генеральной прокуратуры России Юрий Хохлов на заседании комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ.
"Генеральная прокуратура организовала работу по выявлению и пресечению фактов (распространения) недостоверной информации, которые направлены на дестабилизацию политической обстановки в стране. Мы работали тесно с комиссией, получали от вас материал. Мы получали информацию с мест от прокуратуры из субъектов. Мы работаем в тесном контакте с Роскомнадзором… Готовим требования, направляем, это все делается оперативно. Как только мы выявляем, у нас готовится информация в форме требования, направляем в Роскомнадзор. Роскомнадзор выходит на блокировку и обращается в интернет-ресурс. У нас 107 интернет-ресурсов были заблокированы именно по недостоверной информации по вопросам голосования по поправкам в конституцию", - сказал Хохлов.
Он уточнил, что среди заблокированных ресурсов есть в том числе те, решение о которых принималось по материалам комиссии ГД.
Комиссия на заседании в четверг обсуждает факты вмешательства в голосование по Конституции РФ и меры реагирования на фейки зарубежных СМИ о ситуации с коронавирусом в России.