Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200709/1574130077.html
В ГП назвали число сайтов, заблокированных из-за фейков о поправках
В связи с распространением недостоверной информации по поправкам к Конституции РФ были заблокированы 107 интернет-ресурсов, сообщил представитель Генеральной... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:55
голосование по поправкам в конституцию
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153117/91/1531179105_0:0:3033:1706_1400x0_80_0_0_1ee879d7fde1395381de6b8566baa41d.jpg
https://ria.ru/20200707/1573995139.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/153117/91/1531179105_0:0:3033:1706_1400x0_80_0_0_1ee879d7fde1395381de6b8566baa41d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153117/91/1531179105_302:0:3033:2048_1400x0_80_0_0_482d775c02ce3f072cc11489ad8db20d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153117/91/1531179105_648:0:2696:2048_1400x0_80_0_0_eb37e63bb014daecfe846fc9c50678fb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, общество

В ГП назвали число сайтов, заблокированных из-за фейков о поправках

17:55 09.07.2020
145
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В связи с распространением недостоверной информации по поправкам к Конституции РФ были заблокированы 107 интернет-ресурсов, сообщил представитель Генеральной прокуратуры России Юрий Хохлов на заседании комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ.
"Генеральная прокуратура организовала работу по выявлению и пресечению фактов (распространения) недостоверной информации, которые направлены на дестабилизацию политической обстановки в стране. Мы работали тесно с комиссией, получали от вас материал. Мы получали информацию с мест от прокуратуры из субъектов. Мы работаем в тесном контакте с Роскомнадзором… Готовим требования, направляем, это все делается оперативно. Как только мы выявляем, у нас готовится информация в форме требования, направляем в Роскомнадзор. Роскомнадзор выходит на блокировку и обращается в интернет-ресурс. У нас 107 интернет-ресурсов были заблокированы именно по недостоверной информации по вопросам голосования по поправкам в конституцию", - сказал Хохлов.
Он уточнил, что среди заблокированных ресурсов есть в том числе те, решение о которых принималось по материалам комиссии ГД.
Комиссия на заседании в четверг обсуждает факты вмешательства в голосование по Конституции РФ и меры реагирования на фейки зарубежных СМИ о ситуации с коронавирусом в России.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
7 июля, 11:21Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова оценила ситуацию с фейками о голосовании по поправкам
1030005
Обсудить 1
Голосование по поправкам в КонституциюФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФОбщество
Рекомендуем
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
В ОП рассказали о новых технологиях срыва голосования
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой в режиме видеоконференции
Путин поручил обеспечить принятие законов о налоговом маневре в IT
Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков
В АСИ предложили создать оценку влияния цифровых технологий на россиян
Delivery Club
В СК подтвердили выплату долгов по зарплатам курьеров Delivery Club
Стакан воды
Диетолог назвала привычки, которые помогут похудеть
Вид на город София, Болгария
В Болгарии задержали двоих советников президента
Вид Варшавы
В Польше введут режим киберугрозы перед вторым туром выборов президента
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Комиссия Госдумы выявила более 200 фейков о поправках в Конституцию
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
Мишустин рассказал о сотрудничестве правительства и IT-индустрии
Глава города Туапсе Владимир Зверев
Экс-мэр Туапсе и его подчиненные пойдут под суд за подлог и взятку
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил не снижать расходы на помощь детям с тяжелыми заболеваниями
Председатель комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
В ГД отметили рост зарубежного финансирования НКО во время голосования
Барнаул
Часть Барнаула осталась без света из-за упавшего на провода куска крыши
Председатель комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
Комиссия Госдумы передаст в ГП новые материалы о вмешательстве извне
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
СК объявил в розыск 14 человек за преступления в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00В Норильске за сутки собрали 15 кубометров топливно-водяной смеси
08:57МЧС не имеет данных о наличие людей под завалами в Кировской области
08:56В России провели более 22,3 миллиона тестов на COVID-19
08:53В Томской области продлили режим ограничений из-за COVID-19
08:51На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
Лента новостейМолния