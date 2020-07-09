МВД опровергло данные о рассылке "писем" подписавшим петицию за Фургала

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи

ХАБАРОВСК, 9 июл – РИА Новости. Скриншот электронного письма, в котором гражданин, подписавший петицию в поддержку губернатора Скриншот электронного письма, в котором гражданин, подписавший петицию в поддержку губернатора Сергея Фургала , приглашается в полицию для дачи объяснений, является фейком, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю

Ранее сообщалось, что на сайте change.org, авторы петиции "Свобода Фургалу!" призывают вернуть губернатора к власти. На вечер четверга под ней было поставлено 3,37 тысячи подписей.

Кроме того, акция в поддержку Фургала была запущена в соцсетях.

"В настоящее время в ряде мессенджеров распространяется информация, содержащая недостоверные сведения. В сообщении приходит скриншот электронного письма, в котором адресат приглашается в отдел полиции для дачи объяснений по поводу подписания одной из петиций. Данное сообщение является фейком и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

УМВД России по Хабаровскому краю призывает граждан внимательно относиться к распространяемой информации и ориентироваться на официальные источники. Кроме того, за распространение недостоверной информации грозит ответственность.