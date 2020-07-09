Врио главы Архангельской области не намерен отказываться от слияния с НАО

МУРМАНСК, 9 июл — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не планирует отказываться от идеи объединяться с Ненецким автономным округом.

По его словам, этот процесс выгоден регионам с экономической и социальной точки зрения.

"Считаю, что от объединения могут быть плюсы и для жителей Архангельской области , и для жителей НАО. Сейчас идет работа, чтобы на цифрах и социальных показателях объяснить, в чем они заключаются. В ближайшее время эта программа будет представлена жителям", — сказал Цыбульский на онлайн-пресс-конференции.

На прошлой неделе врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный напомнил, что регион отказался от объединения с Архангельской областью . Еще в мае на заседании с участием секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака приняли решение, что развитие Архангельской области и Ненецкого округа будет проходить исключительно в рамках макрорегиона, без политического объединения.

"Что касается заявления Бездудного о том, что этот вопрос закрыт, могу сказать, что у него нет полномочий по принятию такого решения. Это могут решить только жители регионов. <...> Возможности такой дискуссии на территории НАО нам предоставлено не было. Все это впереди, торопиться не будем, но я не собираюсь отказываться от этой идеи", — сказал Цыбульский.

Он также предположил, что дискуссия по объединению и неприятие этой идеи в Ненецком округе стали причиной протестного голосования по поправкам в Конституцию: по его результатам НАО оказался единственным регионом, не поддержавшим изменения.

Жителей округа, по мнению Цыбульского, ввела в заблуждение "группа людей", которые уверяла всех, что от объединения НАО и Архангельской области население потеряет меры поддержки и социальный статус. Кроме того, ходили слухи, что после принятия поправок регионы объединят без референдума.

Сейчас НАО — самостоятельный субъект, при этом он входит в состав Архангельской области.