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Врио главы Архангельской области не намерен отказываться от слияния с НАО
Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не планирует отказываться от идеи объединяться с Ненецким... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:02
юрий бездудный
объединение архангельской области и нао
ненецкий автономный округ
александр цыбульский
архангельская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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юрий бездудный, объединение архангельской области и нао, ненецкий автономный округ, александр цыбульский, архангельская область, политика

Врио главы Архангельской области не намерен отказываться от слияния с НАО

17:32 09.07.2020 (обновлено: 18:02 09.07.2020)
5569
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАрхангельск
Архангельск
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МУРМАНСК, 9 июл — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что не планирует отказываться от идеи объединяться с Ненецким автономным округом.
По его словам, этот процесс выгоден регионам с экономической и социальной точки зрения.
"Считаю, что от объединения могут быть плюсы и для жителей Архангельской области, и для жителей НАО. Сейчас идет работа, чтобы на цифрах и социальных показателях объяснить, в чем они заключаются. В ближайшее время эта программа будет представлена жителям", — сказал Цыбульский на онлайн-пресс-конференции.
На прошлой неделе врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный напомнил, что регион отказался от объединения с Архангельской областью. Еще в мае на заседании с участием секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака приняли решение, что развитие Архангельской области и Ненецкого округа будет проходить исключительно в рамках макрорегиона, без политического объединения.
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"Что касается заявления Бездудного о том, что этот вопрос закрыт, могу сказать, что у него нет полномочий по принятию такого решения. Это могут решить только жители регионов. <...> Возможности такой дискуссии на территории НАО нам предоставлено не было. Все это впереди, торопиться не будем, но я не собираюсь отказываться от этой идеи", — сказал Цыбульский.
Он также предположил, что дискуссия по объединению и неприятие этой идеи в Ненецком округе стали причиной протестного голосования по поправкам в Конституцию: по его результатам НАО оказался единственным регионом, не поддержавшим изменения.
Жителей округа, по мнению Цыбульского, ввела в заблуждение "группа людей", которые уверяла всех, что от объединения НАО и Архангельской области население потеряет меры поддержки и социальный статус. Кроме того, ходили слухи, что после принятия поправок регионы объединят без референдума.
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Сейчас НАО — самостоятельный субъект, при этом он входит в состав Архангельской области.
В начале апреля губернатор Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку, на его место назначили губернатора Ненецкого округа Александра Цыбульского, а НАО временно возглавил его заместитель Юрий Бездудный.
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Юрий БездудныйОбъединение Архангельской области и НАОНенецкий автономный округАлександр ЦыбульскийАрхангельская областьПолитика
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"...поскольку видит в объединении экономические и социальные плюсы" В первую очередь в свой личный карман
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