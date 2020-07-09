Суд взыскал с производителя игрушек 8,8 млн рублей за контрафакт "ждунов"

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску компании "Си Ди Лэнд контакт", которой принадлежат права на использование образа "Ждуна" в России, Белоруссии и Казахстане, взыскал с петербургского производителя игрушек "Играмир" более 8,8 миллиона рублей за незаконные поставки плюшевых ждунов.

Как следует из опубликованного в четверг решения суда, данное судебное разбирательство инициировал сам "Играмир", подавший иск о взыскании с "Си Ди Лэнд контакта" 235 тысяч рублей долга по договору поставки двух тысяч игрушек "Инопланетянин, 20 см", сходных до степени смешения со "Ждуном".

В суде, однако, выяснилось, что данный договор поставки правообладатель заключил в качестве контрольной закупки для защиты своих нарушенных прав. Суд освободил его от исполнения обязательств по договору.

Одновременно судья Екатерина Иванова полностью удовлетворила встречный иск "Си Ди Лэнд контакта" к "Играмиру". Он был основан на договорах поставки контрафактных ждунов в адрес ТД "Гулливер и Ко" и АНО "Народная команда – хоккейный клуб "Спартак". Первому заказчику "Играмир" проставил более 4 тысяч ждунов размерами 30 см и 15 см на общую сумму более 2,4 миллиона рублей, второму – 200 ждунов (сумма контракта в решении суда не указана). Сумму иска правообладатель рассчитал как двукратную стоимость всех контрафактных экземпляров игрушек.

Параллельно арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже по третьему кругу рассматривает иск к "Играмиру" по договору поставки в адрес самого "Си Ди Лэнд контакта" (контрольная закупка). В нем правообладатель требует взыскать с нарушителя более 1,5 миллиона рублей.