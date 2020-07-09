В Ростовской области пройдет полумарафон "ЗаБег.РФ"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл – РИА Новости. Коронавирус не помешает Коронавирус не помешает Ростовской области присоединиться к всероссийскому полумарафону "ЗаБег.РФ", который стартует 2 августа, сообщил журналистам первый замгубернатора Игорь Гуськов

Полумарафон "ЗаБег.РФ" проводится ежегодно с 2017 года. Тогда он одновременно стартовал в десяти городах России. В следующем году в синхронном забеге приняли участие 15 городов, в 2019 – 19 городов. В текущем году синхронный старт планируется дать во всех регионах страны.

По словам Гуськова, на сегодняшний день ограничения, введенные из-за коронавируса в Ростовской области, постепенно снимаются – уже разрешены занятия физкультурой на воздухе и в спортивных объектах. Сохраняется лишь ограничение по количеству зрителей на спортивных мероприятиях – не более 10% от общего количества мест.

"Считаю, что при соблюдении требований Роспотребнадзра нам ничто не помешает провести на высоком уровне полумарафон "ЗаБег.РФ" 2 августа", - сказал Гуськов. Он отметил, что в Ростовской области ежегодно проводится множество спортивных мероприятий, а общее число жителей, занимающихся физкультурой и спортом, постоянно растет и сейчас составляет почти 49% или 1,9 миллиона человек.

Как отметила руководитель "Лиги героев" Ксения Шойгу , в качестве меры предосторожности все организаторы мероприятия будут обеспечены масками, перчатками и санитайзерами. "Мы разделим людские потоки по кластерам, чтобы не допускать больших скоплений", - сказала она, уточнив, что люди бегут с разной скоростью, и их можно будет разделить по временным группам.

Забег в Ростове-на-Дону стартует от Театральной площади, пройдет по улице Большая Садовая к стадиону "Ростов Арена" на левом берегу Дона и обратно. Выбрать можно будет одну из четырех дистанций. Организаторы рекомендуют выбирать ее исходя из своей физической подготовки, больше пить воды, пользоваться головными уборами и не надевать новую обувь на забег.