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В Ростовской области пройдет полумарафон "ЗаБег.РФ"
Коронавирус не помешает Ростовской области присоединиться к всероссийскому полумарафону "ЗаБег.РФ", который стартует 2 августа, сообщил журналистам первый... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:46
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, игорь гуськов, ксения шойгу, ростовская область, ростов-на-дону, общество

В Ростовской области пройдет полумарафон "ЗаБег.РФ"

16:46 09.07.2020
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© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл – РИА Новости. Коронавирус не помешает Ростовской области присоединиться к всероссийскому полумарафону "ЗаБег.РФ", который стартует 2 августа, сообщил журналистам первый замгубернатора Игорь Гуськов.
Полумарафон "ЗаБег.РФ" проводится ежегодно с 2017 года. Тогда он одновременно стартовал в десяти городах России. В следующем году в синхронном забеге приняли участие 15 городов, в 2019 – 19 городов. В текущем году синхронный старт планируется дать во всех регионах страны.
По словам Гуськова, на сегодняшний день ограничения, введенные из-за коронавируса в Ростовской области, постепенно снимаются – уже разрешены занятия физкультурой на воздухе и в спортивных объектах. Сохраняется лишь ограничение по количеству зрителей на спортивных мероприятиях – не более 10% от общего количества мест.
"Считаю, что при соблюдении требований Роспотребнадзра нам ничто не помешает провести на высоком уровне полумарафон "ЗаБег.РФ" 2 августа", - сказал Гуськов. Он отметил, что в Ростовской области ежегодно проводится множество спортивных мероприятий, а общее число жителей, занимающихся физкультурой и спортом, постоянно растет и сейчас составляет почти 49% или 1,9 миллиона человек.
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Как отметила руководитель "Лиги героев" Ксения Шойгу, в качестве меры предосторожности все организаторы мероприятия будут обеспечены масками, перчатками и санитайзерами. "Мы разделим людские потоки по кластерам, чтобы не допускать больших скоплений", - сказала она, уточнив, что люди бегут с разной скоростью, и их можно будет разделить по временным группам.
Забег в Ростове-на-Дону стартует от Театральной площади, пройдет по улице Большая Садовая к стадиону "Ростов Арена" на левом берегу Дона и обратно. Выбрать можно будет одну из четырех дистанций. Организаторы рекомендуют выбирать ее исходя из своей физической подготовки, больше пить воды, пользоваться головными уборами и не надевать новую обувь на забег.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Ростовская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыИгорь ГуськовКсения ШойгуРостовская областьРостов-на-ДонуОбщество
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