В Петербурге начали строить новый корпус госпиталя для ветеранов войн

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Новый корпус госпиталя для ветеранов войн начали строить в . Новый корпус госпиталя для ветеранов войн начали строить в Санкт-Петербурге , сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Высокотехнологичный стационар на 302 койки планируется построить в рекордно короткие сроки – за 5 месяцев. В пятиэтажном здании разместятся хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория с современным оборудованием, отделение реанимации и интенсивной терапии.

"В первой декаде декабря новый корпус госпиталя должен будет принять первых пациентов. Это наш ответ на существующие вызовы", – сказал на церемонии закладки нового лечебно-диагностического корпуса губернатор Петербурга Александр Беглов

Отмечается, что новый корпус госпиталя спроектирован таким образом, что в случае необходимости его можно оперативно перепрофилировать для оказания помощи пациентам с COVID-19. "Ситуация с эпидемией коронавируса показала, что к таким событиям надо готовиться. Сегодня мы продолжаем развивать нашу стационарную сеть", – сказал губернатор.

По его словам, госпиталь для ветеранов войн один из первых стал принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. "Его сотрудники работают и во временном госпитале в "Ленэкспо". Но нам нужны постоянные стационары, которые при необходимости можно переформатировать и оказывать помощь больным", – отметил Беглов.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 292 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 182 человека. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрирован 26681 случай заражения COVID-19. Выздоровели 20734 человека. Умерли 1520 человек.