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В Петербурге начали строить новый корпус госпиталя для ветеранов войн
Новый корпус госпиталя для ветеранов войн начали строить в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:33
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коронавирус в россии, александр беглов, санкт-петербург

В Петербурге начали строить новый корпус госпиталя для ветеранов войн

16:33 09.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНевский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Невский проспект в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Новый корпус госпиталя для ветеранов войн начали строить в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Высокотехнологичный стационар на 302 койки планируется построить в рекордно короткие сроки – за 5 месяцев. В пятиэтажном здании разместятся хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория с современным оборудованием, отделение реанимации и интенсивной терапии.
"В первой декаде декабря новый корпус госпиталя должен будет принять первых пациентов. Это наш ответ на существующие вызовы", – сказал на церемонии закладки нового лечебно-диагностического корпуса губернатор Петербурга Александр Беглов.
Отмечается, что новый корпус госпиталя спроектирован таким образом, что в случае необходимости его можно оперативно перепрофилировать для оказания помощи пациентам с COVID-19. "Ситуация с эпидемией коронавируса показала, что к таким событиям надо готовиться. Сегодня мы продолжаем развивать нашу стационарную сеть", – сказал губернатор.
По его словам, госпиталь для ветеранов войн один из первых стал принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. "Его сотрудники работают и во временном госпитале в "Ленэкспо". Но нам нужны постоянные стационары, которые при необходимости можно переформатировать и оказывать помощь больным", – отметил Беглов.
Врачи
Вчера, 10:36Распространение нового коронавируса
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По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 292 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 182 человека. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрирован 26681 случай заражения COVID-19. Выздоровели 20734 человека. Умерли 1520 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАлександр БегловСанкт-Петербург
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