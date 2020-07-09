Пассажиры летевшие с Фургалом рассказали о рейсе с губернатором

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Утро четверга началось с новости о задержании по делу об ОПГ губернатора Хабаровского края Утро четверга началось с новости о задержании по делу об ОПГ губернатора Хабаровского края Сергея Фургала , который был доставлен в Москву уже в первой половине дня. Корреспондент РИА Новости пообщалась с пассажирами рейса SU6288 Хабаровск-Москва, прибывшего в международный аэропорт Шереметьево в 12.18, которые рассказали о своём полёте с задержанным чиновником.

По данным Следственного комитета, главе региона вменяется целый букет статей Уголовного кодекса: часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 33, пункты "б", "ж", "з" части 2 статьи 105, часть 3 статьи 33, пункты "а", "б", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ. Речь идет об организации покушений и убийств на бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Приамурье.

"А вы нас ждёте?"

Выход для пассажиров, прилетающих внутренними рейсами терминала B аэропорта Шереметьево, окружили журналисты уже утром. Телекамеры караулили хабаровские рейсы с 10.00, было известно о двух самолетах, следующих из региона в столицу - рейсах SU6288 авиакомпании "Россия" и SU1711 "Аэрофлота". Источник, близкий к следствию, подтвердил РИА Новости, что Фургал находится на борту SU6288 "России". Время полета длилось приблизительно 7,5 часа.

Среди толпы прилетающих из других городов пассажиры хабаровских рейсов чувствовали себя знаменитостями - "Ой, это вы нас ждёте?" шутил каждый, видя на выходе журналистов. Сотрудники СМИ, в свою очередь, приветствовали всех приехавших в Москву вопросом "А вы из Хабаровска ?".

Большинство хабаровчан при вопросе о главе региона на борту прятали лицо от камер и ускоряли шаг в противоположном направлении, однако некоторые попутчики Фургала и вовсе не знали, кто это и как он выглядит.

"Из Хабаровска (прилетел). Нет, не знаю, как выглядит, тоже (не знаю)", - сказал один из пассажиров рейса, отвечая на вопрос, знает ли он, что с ним в самолете летел задержанный губернатор.

Некоторые из пассажиров рейса SU6288 рассказали журналистам, что ничего особенного на борту не заметили, но допустили, что он мог лететь в отдельной зоне салона.

"Я вот только как телефон включила, узнала, что с нами летел, может быть, его отдельно (посадили), в бизнес. Я далеко сидела, в последние рядах", - сказала РИА Новости прилетавшая из Хабаровска женщина.

"Наверное, куда- то отдельно попали... ну вы посмотрите на меня? Где я, а где бизнес-класс", - сказала еще одна пассажирка в ответ на вопрос, мог ли Фургал находиться в бизнес-классе самолета.

Однако некоторые пассажиры рейса "России" и очевидцы с других самолётов заявили журналистам, что видели автомобили Следственного комитета и МВД рядом со взлетной полосой. Один из очевидцев насчитал три машины, две из которых - автомобили СК РФ.