В МИД прокомментировали запрет RT в странах Прибалтики

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Действия Литвы и Действия Латвии Эстонии в отношение каналов RT - циничное нарушение обязательств по свободе СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Мы продолжаем фиксировать циничное нарушение международных обязательств в области обеспечения свободы СМИ в странах Прибалтики, где все хуже скрывают свою одержимость русофобией и намерение любыми способами избавиться от российского информационного присутствия в своем медиапространстве", - сказала Захарова во время брифинга в четверг.

По ее словам, вызывает недоумение тот факт, что "никто из чиновников того же самого Евросоюза до сих пор не прокомментировал грубое попрание свободы слова и борьбу с инакомыслием в Прибалтике". "Мы считаем, что именно недопустимое молчание Брюсселя по всем многочисленным эпизодам дискриминации отечественных СМИ в странах этого региона, в частности, Прибалтики , развязало руководству этих стран руки до такой степени, что теперь они даже не утруждают себя поиском сколько-либо правдоподобных объяснений своих шагов, мер, поступков в отношении российского медиахолдинга", - отметила Захарова.

Ригу и "Такие антидемократические шаги, безусловно, дискредитируют Вильнюс Таллин в глазах мирового сообщества и идут вразрез с международными обязательствами этих столиц в области обеспечения свободы СМИ и свободного доступа к информации", - подчеркнула она.

Ранее литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране. По словам председателя комиссии, запрет распространяется на RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, он вступит в силу в четверг.

На минувшей неделе вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV запретила Латвия, аргументировав свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза.

При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян , на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании - два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе. Захарова заявляла, что запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии является возмутительным и неправомочным шагом.