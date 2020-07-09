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Медиавойны
https://ria.ru/20200709/1574122229.html
В МИД прокомментировали запрет RT в странах Прибалтики
Действия Латвии, Литвы и Эстонии в отношение каналов RT - циничное нарушение обязательств по свободе СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:52
урмас рейнсалу
евросоюз
мид эстонии
дмитрий киселев
вильнюс
медиавойны
телеканал rt
мария захарова
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урмас рейнсалу, евросоюз, мид эстонии, дмитрий киселев, вильнюс, телеканал rt, мария захарова, эстония, латвия, литва, в мире

В МИД прокомментировали запрет RT в странах Прибалтики

16:16 09.07.2020 (обновлено: 16:52 09.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Действия Латвии, Литвы и Эстонии в отношение каналов RT - циничное нарушение обязательств по свободе СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы продолжаем фиксировать циничное нарушение международных обязательств в области обеспечения свободы СМИ в странах Прибалтики, где все хуже скрывают свою одержимость русофобией и намерение любыми способами избавиться от российского информационного присутствия в своем медиапространстве", - сказала Захарова во время брифинга в четверг.
По ее словам, вызывает недоумение тот факт, что "никто из чиновников того же самого Евросоюза до сих пор не прокомментировал грубое попрание свободы слова и борьбу с инакомыслием в Прибалтике". "Мы считаем, что именно недопустимое молчание Брюсселя по всем многочисленным эпизодам дискриминации отечественных СМИ в странах этого региона, в частности, Прибалтики, развязало руководству этих стран руки до такой степени, что теперь они даже не утруждают себя поиском сколько-либо правдоподобных объяснений своих шагов, мер, поступков в отношении российского медиахолдинга", - отметила Захарова.
"Такие антидемократические шаги, безусловно, дискредитируют Вильнюс, Ригу и Таллин в глазах мирового сообщества и идут вразрез с международными обязательствами этих столиц в области обеспечения свободы СМИ и свободного доступа к информации", - подчеркнула она.
Логотип телеканала RT
Вчера, 11:46Медиавойны
В российском посольстве прокомментировали запрет RT в Литве
Ранее литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране. По словам председателя комиссии, запрет распространяется на RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, он вступит в силу в четверг.
На минувшей неделе вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV запретила Латвия, аргументировав свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза.
При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании - два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе. Захарова заявляла, что запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии является возмутительным и неправомочным шагом.
В начале июля Симоньян иронично отметила в своем Twitter, что после того, как Литва решила запретить вещание каналов RT вслед за Латвией, стоит ждать, когда к акции по защите своего арабо- и испаноязычного населения от RT присоединится Эстония.
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что правительство страны взвешивает возможность по примеру Латвии запретить трансляцию в стране телеканалов RT.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
8 июля, 21:28
Симоньян отреагировала на запрет пяти телеканалов RT в Литве
11900630
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МедиавойныУрмас РейнсалуЕвросоюзМИД ЭстонииДмитрий КиселевВильнюсТелеканал RTМария ЗахароваЭстонияЛатвияЛитваВ мире
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