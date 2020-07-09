Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574121748.html
Похороны погибшей на Бали россиянки пройдут в Петербурге в субботу
Похороны разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, пройдут в субботу на РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:11
анастасия тропицель
индонезия
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573264902_0:97:596:432_1400x0_80_0_0_f7d2fd31f8bee5024338106ecae1d00b.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200703/1573868355.html
3
индонезия
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573264902_0:97:596:432_1400x0_80_0_0_f7d2fd31f8bee5024338106ecae1d00b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573264902_0:62:596:509_1400x0_80_0_0_1c4e1bf70fd4d48608de4ea91be41155.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573264902_0:78:596:674_1400x0_80_0_0_1fa3824a225af01968b5633e1a65fa06.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анастасия тропицель, индонезия, санкт-петербург, общество

Похороны погибшей на Бали россиянки пройдут в Петербурге в субботу

16:11 09.07.2020
1476
© Фото : @nastyatropiНастя Тропицель
Настя Тропицель
© Фото : @nastyatropi
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Похороны разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, пройдут в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
О гибели в ДТП на индонезийском острове Бали российского блогера-"миллионника" Насти Тропицель стало известно 21 июня из сообщений в социальных сетях. По информации из соцсетей, спортивный мотоцикл, которым управляла россиянка, следуя без превышения скорости, врезался в бордюр. Россиянка получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте ДТП.
Пресс-атташе посольства России в Индонезии Денис Тетюшин сообщал РИА Новости, что российская дипмиссия занимается вопросом гибели Зубриной и поддерживает тесный контакт с ее родителями. Церемония кремации девушки прошла 25 июня на Бали без присутствия родных, которые не смогли вылететь в Индонезию из-за закрытых границ. В начале июля семья сообщила о доставке ее праха в Петербург.
"Похороны Настеньки пройдут в субботу 11 июля в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище в 14.00. Приглашаем всех желающих прийти попрощаться с ней, сбор возле Серафимовской церкви", - написал отец погибшей девушки в своем аккаунте в Instagram, где размещаются фото- и видеоматериалы о жизни Тропицель.
Настя Тропицель
3 июля, 18:33
"Ничто не предвещало беды". Появилось последнее видео блогерши Тропицель
Родственники просят тех, кто придет проститься, иметь при себе защитные маски и зонты на случай дождя, а также предупреждают, что профессиональная фото- и видеосъемка запрещены.
Тропицель, которая родилась и выросла в Санкт-Петербурге, вела блоги с 12 лет.
По информации из соцсетей, россиянка приехала на Бали в прошлом году. Спортивный мотоцикл, на котором она разбилась, принадлежал ей: Анастасия, освоившая на острове езду на скутере, приобрела скоростной мотоцикл незадолго до трагедии и училась им управлять.
150215
Обсудить 3
Анастасия ТропицельИндонезияСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Сотрудник ФСБ России
Госдума поддержала запрет для ФСБ на разглашение профессиональной тайны
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Пассажиры летевшие с Фургалом рассказали о рейсе с губернатором
Издатель Медиазоны Петр Верзилов, против которого завели уголовное дело о двойном гражданстве, перед зданием Следственного комитета РФ в Москве
Петра Верзилова проверят на вменяемость
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Масочный режим на улицах в Москве отменяют с 13 июля
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума утвердила график работы в осеннюю сессию
Эвакуация автомобиля, владелец которого имеет долги по штрафам на сумму порядка 400 тысяч рублей
В Москве нашли автовладельца с долгами по штрафам на 400 тысяч рублей
Гражданин США Пол Уилан
Россия и США не ведут переговоров об обмене Уилана
Инаугурация губернатора Владимирской области Владимира Сипягина
Владимирский губернатор отказался увольняться из-за дела Фургала
Приборная панель автомобиля
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки
В Архангельской области ликвидируют последствия непогоды
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров примет участие в "Примаковских чтениях" 10 июля
Крым
Экс-депутат Рады рассказал о новом "гвозде в невозврат" Крыма на Украину
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело
Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018 года
В СЖР прокомментировали включение Бабченко в список экстремистов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
Лента новостейМолния