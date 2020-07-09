Похороны погибшей на Бали россиянки пройдут в Петербурге в субботу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Похороны разбившейся на мотоцикле на острове Похороны разбившейся на мотоцикле на острове Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель , пройдут в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.

О гибели в ДТП на индонезийском острове Бали российского блогера-"миллионника" Насти Тропицель стало известно 21 июня из сообщений в социальных сетях. По информации из соцсетей, спортивный мотоцикл, которым управляла россиянка, следуя без превышения скорости, врезался в бордюр. Россиянка получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте ДТП.

Пресс-атташе посольства России в Индонезии Денис Тетюшин сообщал РИА Новости, что российская дипмиссия занимается вопросом гибели Зубриной и поддерживает тесный контакт с ее родителями. Церемония кремации девушки прошла 25 июня на Бали без присутствия родных, которые не смогли вылететь в Индонезию из-за закрытых границ. В начале июля семья сообщила о доставке ее праха в Петербург.

"Похороны Настеньки пройдут в субботу 11 июля в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище в 14.00. Приглашаем всех желающих прийти попрощаться с ней, сбор возле Серафимовской церкви", - написал отец погибшей девушки в своем аккаунте в Instagram, где размещаются фото- и видеоматериалы о жизни Тропицель.

Родственники просят тех, кто придет проститься, иметь при себе защитные маски и зонты на случай дождя, а также предупреждают, что профессиональная фото- и видеосъемка запрещены.

Тропицель, которая родилась и выросла в Санкт-Петербурге, вела блоги с 12 лет.