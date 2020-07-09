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СМИ сообщили об иске о домогательствах против пропавшего мэра Сеула
Секретарь пропавшего без вести мэра Сеула Пак Вон Суна подала на него иск о домогательствах за день до его исчезновения, сообщает южнокорейский телеканал SBS со РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:14
южная корея
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в мире
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южная корея, сеул, в мире

СМИ сообщили об иске о домогательствах против пропавшего мэра Сеула

16:04 09.07.2020 (обновлено: 16:14 09.07.2020)
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© AP Photo / Newsis/Cheon Jin-hwanМэр Сеула Пак Вон Сун
Мэр Сеула Пак Вон Сун
© AP Photo / Newsis/Cheon Jin-hwan
СЕУЛ, 9 июл - РИА Новости. Секретарь пропавшего без вести мэра Сеула Пак Вон Суна подала на него иск о домогательствах за день до его исчезновения, сообщает южнокорейский телеканал SBS со ссылкой на источники в полиции.
По данным телеканала, 8 июля секретарь мэра подала на него иск с обвинениями в домогательствах и до утра 9 июля давала показания в присутствии адвоката. Девушка якобы заявила, что мэр не только прикасался к ней, но и посылал ей личные фотографии в основном через Telegram.
Девушка предоставила переписку в качестве доказательства и сообщила, что жертв на самом деле больше, но только она набралась смелости обвинить мэра. Полиция после допроса вызвала других свидетелей для дальнейшего расследования, а также пришла к выводу, что дача свидетельских показаний неизбежна и для самого Пак Вон Суна.
Ранее сообщалось, что южнокорейская полиция ищет мэра Сеула Пак Вон Суна после того, как его дочь заявила о его исчезновении около 17.17 (11.17 мск). Она сообщила, что ее отец "ушел из дома четыре-пять часов назад, оставив записку, похожую на завещание, а его телефон в настоящее время выключен." Полиция начала масштабный поиск с применением беспилотников и полицейских собак. В СМИ даже появились сообщения о смерти мэра, но полиция опровергла информацию об обнаружении тела.
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Городская администрация Сеула ранее сообщила, что одна из встреч мэра, которая должна была состояться в 16.40, была отменена из-за "неизбежных обстоятельств". Сообщается, что Пак Вон Сун в четверг вышел из своей резиденции в районе Чонно примерно в 10.44 (04.44 мск) и с тех пор не выходил на связь.
На данный момент полиция продолжает поиски мэра уже более трех часов, но его местонахождение неизвестно. В последний раз сигнал его телефона был зафиксирован в районе Сонбук, сейчас полицейские обыскивают находящийся там парк Варён.
В то же время, как сообщило агентство Рёнхап, в четверг часть аккаунтов Пак Вон Суна в социальных сетях стала закрытой, в том числе его канал на YouTube, а официальная веб-страница находится на реконструкции.
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