https://ria.ru/20200709/1574120996.html
СМИ сообщили об иске о домогательствах против пропавшего мэра Сеула
Секретарь пропавшего без вести мэра Сеула Пак Вон Суна подала на него иск о домогательствах за день до его исчезновения, сообщает южнокорейский телеканал SBS со РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:04
2020-07-09T16:14
южная корея
сеул
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574121881_0:64:2505:1473_1400x0_80_0_0_f6bd311267970936a853bda6e6b25e1e.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200709/1574112269.html
южная корея
сеул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574121881_0:64:2505:1473_1400x0_80_0_0_f6bd311267970936a853bda6e6b25e1e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574121881_0:0:2505:1880_1400x0_80_0_0_b9ab4f41ceb882dd562fa31dc29892cc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574121881_193:0:2240:2047_1400x0_80_0_0_da42873f9acc9a0ab9934f5574ecb2ee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, сеул, в мире
СЕУЛ, 9 июл - РИА Новости.
Секретарь пропавшего без вести мэра Сеула
Пак Вон Суна подала на него иск о домогательствах за день до его исчезновения, сообщает южнокорейский телеканал SBS
со ссылкой на источники в полиции.
По данным телеканала, 8 июля секретарь мэра подала на него иск с обвинениями в домогательствах и до утра 9 июля давала показания в присутствии адвоката. Девушка якобы заявила, что мэр не только прикасался к ней, но и посылал ей личные фотографии в основном через Telegram.
Девушка предоставила переписку в качестве доказательства и сообщила, что жертв на самом деле больше, но только она набралась смелости обвинить мэра. Полиция после допроса вызвала других свидетелей для дальнейшего расследования, а также пришла к выводу, что дача свидетельских показаний неизбежна и для самого Пак Вон Суна.
Ранее сообщалось, что южнокорейская полиция ищет мэра Сеула Пак Вон Суна после того, как его дочь заявила о его исчезновении около 17.17 (11.17 мск). Она сообщила, что ее отец "ушел из дома четыре-пять часов назад, оставив записку, похожую на завещание, а его телефон в настоящее время выключен." Полиция начала масштабный поиск с применением беспилотников и полицейских собак. В СМИ даже появились сообщения о смерти мэра, но полиция опровергла информацию об обнаружении тела.
Городская администрация Сеула ранее сообщила, что одна из встреч мэра, которая должна была состояться в 16.40, была отменена из-за "неизбежных обстоятельств". Сообщается, что Пак Вон Сун в четверг вышел из своей резиденции в районе Чонно примерно в 10.44 (04.44 мск) и с тех пор не выходил на связь.
На данный момент полиция продолжает поиски мэра уже более трех часов, но его местонахождение неизвестно. В последний раз сигнал его телефона был зафиксирован в районе Сонбук, сейчас полицейские обыскивают находящийся там парк Варён.
В то же время, как сообщило агентство Рёнхап, в четверг часть аккаунтов Пак Вон Суна в социальных сетях стала закрытой, в том числе его канал на YouTube, а официальная веб-страница находится на реконструкции.