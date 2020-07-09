Туротрасль Непала просит открыть страну для иностранцев с 1 августа

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Совет по туризму Непала обратился к правительству с просьбой открыть страну для иностранцев с 1 августа, Совет по туризму Непала обратился к правительству с просьбой открыть страну для иностранцев с 1 августа, сообщает Kathmandu Post.

Весной туротрасль Непала потеряла миллиарды рупий в доходах, а десятки тысяч сотрудников лишились работы. Представители индустрии путешествий опасаются, что и осень принесет разочарование.

С сентября по ноябрь в страну приезжает треть всех зарубежных гостей от общего числа в 1,2 миллиона, посещающих Непал. В дополнение к походам в базовый лагерь Эвереста, иностранцы путешествуют по всей стране, давая работу почти полумиллиону непальцев, в основном в качестве гидов по треккингу и альпинизму.

Кхум Бахадур Субеди, президент Ассоциации треккинговых агентств Непала, отметил, что уже середина июля, а правительство все еще не определилось с открытием страны.

По его словам, необходимо объявить, что Непал будет доступен для путешествий, тогда туристы начнут бронировать туры на осень.

По данным Субеди, по меньшей мере 350 тысяч человек, занятых в треккинге, альпинизме, гостиничном и ресторанном бизнесе, оказались безработными в этом году из-за воздействия Covid-19 на турсектор.

Если этой осенью страна сможет привлечь не менее 20 процентов иностранцев от тех, что посещали ее в прошлом году, это позволит отрасли продержаться до следующей весны. Сотрудники компаний говорят, что, несмотря на пандемию и сохраняющиеся ограничения на международные поездки, туристы все еще спрашивают о бронировании.

“Мы попросили министерство туризма ослабить ограничения на поездки с 1 августа, — казал Дхананджай Регми, главный исполнительный директор Совета по туризму Непала. — Если этого не произойдет, то отрасль не сможет восстановиться".