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Туротрасль Непала просит открыть страну для иностранцев с 1 августа
Совет по туризму Непала обратился к правительству с просьбой открыть страну для иностранцев с 1 августа, сообщает Kathmandu Post. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T22:30
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, непал

Туротрасль Непала просит открыть страну для иностранцев с 1 августа

17:19 09.07.2020 (обновлено: 22:30 09.07.2020)
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© РИА Новости / Сунил Прадхан / Перейти в фотобанкПлощадь Дурбар в Лалитпуре неподалеку от Катманду
Площадь Дурбар в Лалитпуре неподалеку от Катманду
© РИА Новости / Сунил Прадхан
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Совет по туризму Непала обратился к правительству с просьбой открыть страну для иностранцев с 1 августа, сообщает Kathmandu Post.
Весной туротрасль Непала потеряла миллиарды рупий в доходах, а десятки тысяч сотрудников лишились работы. Представители индустрии путешествий опасаются, что и осень принесет разочарование.
С сентября по ноябрь в страну приезжает треть всех зарубежных гостей от общего числа в 1,2 миллиона, посещающих Непал. В дополнение к походам в базовый лагерь Эвереста, иностранцы путешествуют по всей стране, давая работу почти полумиллиону непальцев, в основном в качестве гидов по треккингу и альпинизму.
Кхум Бахадур Субеди, президент Ассоциации треккинговых агентств Непала, отметил, что уже середина июля, а правительство все еще не определилось с открытием страны.
По его словам, необходимо объявить, что Непал будет доступен для путешествий, тогда туристы начнут бронировать туры на осень.
По данным Субеди, по меньшей мере 350 тысяч человек, занятых в треккинге, альпинизме, гостиничном и ресторанном бизнесе, оказались безработными в этом году из-за воздействия Covid-19 на турсектор.
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Если этой осенью страна сможет привлечь не менее 20 процентов иностранцев от тех, что посещали ее в прошлом году, это позволит отрасли продержаться до следующей весны. Сотрудники компаний говорят, что, несмотря на пандемию и сохраняющиеся ограничения на международные поездки, туристы все еще спрашивают о бронировании.
“Мы попросили министерство туризма ослабить ограничения на поездки с 1 августа, — казал Дхананджай Регми, главный исполнительный директор Совета по туризму Непала. — Если этого не произойдет, то отрасль не сможет восстановиться".
Он предложил впускать туристов в страну при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, что снимет необходимость в карантине.
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