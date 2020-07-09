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Петра Верзилова проверят на вменяемость
Следствие назначило издателю "Медиазоны" Петру Верзилову, против которого возбуждено уголовное дело из-за того, что он не уведомил миграционную службу о своем... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:00
петр верзилов
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр верзилов, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Петра Верзилова проверят на вменяемость

16:00 09.07.2020
789
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИздатель "Медиазоны" Петр Верзилов, против которого завели уголовное дело о двойном гражданстве, перед зданием Следственного комитета РФ в Москве
Издатель Медиазоны Петр Верзилов, против которого завели уголовное дело о двойном гражданстве, перед зданием Следственного комитета РФ в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следствие назначило издателю "Медиазоны" Петру Верзилову, против которого возбуждено уголовное дело из-за того, что он не уведомил миграционную службу о своем канадском паспорте, психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
"Петру назначили психиатрическую экспертизу, поскольку он был в коме после отравления в 2018 году", - сказал адвокат. По словам Соловьева, ему не дают копию постановления о назначении экспертизы.
Петр Верзилов
22 июня, 11:38
В Кремле нет информации о задержании издателя "Медиазоны" Верзилова
Обычно экспертиза проводится амбулаторно, но если специалисты не смогут сделать выводы после такого обследования, то могут назначить стационарную.
Верзилов не признает вину, заявляя, что о наличии канадского паспорта не уведомлял официально, но неоднократно рассказывал в СМИ. Он находится под подпиской о невыезде. Реальный срок Верзилову не грозит, максимум - штраф или исправительные работы.
В сентябре 2018 года подруга Верзилова Вероника Никульшина сообщила СМИ о его госпитализации. По ее словам, Верзилов начал терять зрение, речь и способность передвигаться, скорая отвезла его в токсикологическую реанимацию. Позже Верзилов улетел в Германию для лечения и выяснения причин отравления. В берлинской клинике Charite, где он провел около недели, отметили, что исследования не выявили конкретного вещества, ставшего причиной отравления Верзилова.
Издатель Медиазоны Петр Верзилов перед зданием Следственного коммитета РФ в Москве
22 июня, 18:29
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
3764020
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Петр ВерзиловСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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