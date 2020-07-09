https://ria.ru/20200709/1574120809.html
Петра Верзилова проверят на вменяемость
Следствие назначило издателю "Медиазоны" Петру Верзилову, против которого возбуждено уголовное дело из-за того, что он не уведомил миграционную службу о своем... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:00
2020-07-09T16:00
петр верзилов
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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петр верзилов, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следствие
назначило издателю "Медиазоны" Петру Верзилову
, против которого возбуждено уголовное дело из-за того, что он не уведомил миграционную службу о своем канадском паспорте, психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
"Петру назначили психиатрическую экспертизу, поскольку он был в коме после отравления в 2018 году", - сказал адвокат. По словам Соловьева, ему не дают копию постановления о назначении экспертизы.
Обычно экспертиза проводится амбулаторно, но если специалисты не смогут сделать выводы после такого обследования, то могут назначить стационарную.
Верзилов не признает вину, заявляя, что о наличии канадского паспорта не уведомлял официально, но неоднократно рассказывал в СМИ. Он находится под подпиской о невыезде. Реальный срок Верзилову не грозит, максимум - штраф или исправительные работы.
В сентябре 2018 года подруга Верзилова Вероника Никульшина сообщила СМИ о его госпитализации. По ее словам, Верзилов начал терять зрение, речь и способность передвигаться, скорая отвезла его в токсикологическую реанимацию. Позже Верзилов улетел в Германию
для лечения и выяснения причин отравления. В берлинской клинике Charite, где он провел около недели, отметили, что исследования не выявили конкретного вещества, ставшего причиной отравления Верзилова.