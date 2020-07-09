Петра Верзилова проверят на вменяемость

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов, против которого завели уголовное дело о двойном гражданстве, перед зданием Следственного комитета РФ в Москве

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следствие назначило издателю "Медиазоны" Петру Верзилову , против которого возбуждено уголовное дело из-за того, что он не уведомил миграционную службу о своем канадском паспорте, психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.

"Петру назначили психиатрическую экспертизу, поскольку он был в коме после отравления в 2018 году", - сказал адвокат. По словам Соловьева, ему не дают копию постановления о назначении экспертизы.

Обычно экспертиза проводится амбулаторно, но если специалисты не смогут сделать выводы после такого обследования, то могут назначить стационарную.

Верзилов не признает вину, заявляя, что о наличии канадского паспорта не уведомлял официально, но неоднократно рассказывал в СМИ. Он находится под подпиской о невыезде. Реальный срок Верзилову не грозит, максимум - штраф или исправительные работы.