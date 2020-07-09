Аксенов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена

Украинское издание Страна.UA опубликовало расшифровку якобы разговора Байдена с Порошенко в 2016 году о диверсиях в Крыму. Записи представил народный депутат Украины Андрей Деркач. Человек с голосом, похожим на Байдена, выразил обеспокоенность якобы диверсионной операцией украинских спецслужб в Крыму и якобы попросил Порошенко принять меры, чтобы это впредь не повторялось. В свою очередь, человек с голосом, похожим на голос Порошенко, ответил, что Киев принял важные меры, чтобы "это не повторилось в будущем".

"Украинские СМИ опубликовали запись телефонного разговора экс-президента Украины Порошенко и бывшего вице-президента США Байдена, из которой следует, что Порошенко подтвердил причастность украинских военных к попытке диверсии в Крыму в августе 2016 года… Обнародованная запись еще раз подтверждает то, о чем мы говорим постоянно: терроризм является частью государственной политики киевского режима вне зависимости от персоналий. И объясняет истинные причины отказа Украины от сотрудничества с Россией в сфере борьбы с терроризмом: не может террорист сотрудничать с тем, кто с ним борется", - написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте"

Он добавил, что в 2016 году США устами тогдашнего посла на Украине Джеффри Пайетта заявили, что не видели никаких доказательств того, что Украина готовилась к террористическим провокациям в Крыму. На самом деле, как следует из записи, все они знали, что подтверждается вскрывшимися фактами, отметил Аксенов.

"Хочу еще раз подчеркнуть: наши силовые структуры обладают мощнейшим военным и контртеррористическим потенциалом, который позволяет нейтрализовать любые угрозы и в полном объеме обеспечить безопасность крымчан", - написал Аксенов.

В ночь с 6 на 7 августа 2016 года в районе города Армянск в Крыму была обнаружена группа диверсантов. При задержании террористов погиб сотрудник ФСБ России. На месте боестолкновения обнаружены взрывные устройства, а также оружие спецподразделений ВС Украины. В ночь на 8 августа спецподразделения МО Украины осуществили еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, которые прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой. В ходе огневого контакта погиб военнослужащий МО РФ. Попытки прорыва были предотвращены.