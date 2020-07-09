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Аксенов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
Обнародованный разговор якобы бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко о диверсии в Крыму подтверждает, что терроризм... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:59
ситуация на украине
вооруженные силы украины
сергей аксенов (политик)
петр порошенко
джо байден
республика крым
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украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация на украине, вооруженные силы украины, сергей аксенов (политик), петр порошенко, джо байден, республика крым, сша, украина, в мире

Аксенов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена

15:59 09.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Обнародованный разговор якобы бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко о диверсии в Крыму подтверждает, что терроризм стал частью государственной политики Киева вне зависимости от того, кто находится у власти, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Украинское издание Страна.UA опубликовало расшифровку якобы разговора Байдена с Порошенко в 2016 году о диверсиях в Крыму. Записи представил народный депутат Украины Андрей Деркач. Человек с голосом, похожим на Байдена, выразил обеспокоенность якобы диверсионной операцией украинских спецслужб в Крыму и якобы попросил Порошенко принять меры, чтобы это впредь не повторялось. В свою очередь, человек с голосом, похожим на голос Порошенко, ответил, что Киев принял важные меры, чтобы "это не повторилось в будущем".
Президент Украины Петр Порошенко, вице-президент США Джозеф Байден и государственный секретарь США Джон Керри во время встречи в Вашингтоне , 2016 год
5 июля, 08:00
Попытка остановить утечки. Почему подслушивают президентов Украины
"Украинские СМИ опубликовали запись телефонного разговора экс-президента Украины Порошенко и бывшего вице-президента США Байдена, из которой следует, что Порошенко подтвердил причастность украинских военных к попытке диверсии в Крыму в августе 2016 года… Обнародованная запись еще раз подтверждает то, о чем мы говорим постоянно: терроризм является частью государственной политики киевского режима вне зависимости от персоналий. И объясняет истинные причины отказа Украины от сотрудничества с Россией в сфере борьбы с терроризмом: не может террорист сотрудничать с тем, кто с ним борется", - написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте".
Он добавил, что в 2016 году США устами тогдашнего посла на Украине Джеффри Пайетта заявили, что не видели никаких доказательств того, что Украина готовилась к террористическим провокациям в Крыму. На самом деле, как следует из записи, все они знали, что подтверждается вскрывшимися фактами, отметил Аксенов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
1 июня, 16:43
Зеленский рассказал, чем интересен разговор Порошенко и Байдена
"Хочу еще раз подчеркнуть: наши силовые структуры обладают мощнейшим военным и контртеррористическим потенциалом, который позволяет нейтрализовать любые угрозы и в полном объеме обеспечить безопасность крымчан", - написал Аксенов.
В ночь с 6 на 7 августа 2016 года в районе города Армянск в Крыму была обнаружена группа диверсантов. При задержании террористов погиб сотрудник ФСБ России. На месте боестолкновения обнаружены взрывные устройства, а также оружие спецподразделений ВС Украины. В ночь на 8 августа спецподразделения МО Украины осуществили еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, которые прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой. В ходе огневого контакта погиб военнослужащий МО РФ. Попытки прорыва были предотвращены.
Президент Украины на тот момент Петр Порошенко заявил, что Киев осуждает терроризм во всех проявлениях и отвергает проведение террористических атак в отношении Крыма.
Президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко
Вчера, 12:46
Депутат Рады обнародовал, как он утверждает, разговор Порошенко и Путина
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Ситуация на УкраинеВооруженные силы УкраиныСергей Аксенов (политик)Петр ПорошенкоДжо БайденРеспублика КрымСШАУкраинаВ мире
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