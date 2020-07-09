Мишустин оценил опыт Татарстана в создании инфекционной больницы

КАЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Опыт Татарстана по созданию в максимально сжатые сроки нового инфекционного корпуса клинической больницы надо распространить на всю страну, считает председатель правительства РФ Опыт Татарстана по созданию в максимально сжатые сроки нового инфекционного корпуса клинической больницы надо распространить на всю страну, считает председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Премьер в четверг встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в рамках своей рабочей поездки в республику. Мишустин поблагодарил руководителя региона за организацию визита правительственной делегации.

"Непростая была ситуация во всех регионах страны и, в частности, в Татарстане. Но вы сегодня показали, как республика действовала во время непростой ситуации пандемии. В частности, то, что мы увидели: за 72 дня построенный новый инфекционный корпус республиканской клинической больницы имени Агафонова - это пример, как можно в этих условиях все технологии собрать, инновации и решить очень важный вопрос, чтобы помочь людям. Мне кажется, он достоин того, чтобы распространить, показать на территории всей страны этот проект", - заявил Мишустин в начале встречи.

Чуть позже к беседе Мишустина и Минниханова присоединился государственный советник республики, первый глава Татарстана Минтимер Шаймиев. "Минтимер Шарипович, добрый день, дорогой. Я очень рад вас видеть", - сказал глава кабмина.

Он поприветствовал Шаймиева рукопожатием, они обнялись. Госсоветник республики пришел на встречу в маске. "А я не боюсь", - с улыбкой отметил премьер, приветствуя собеседника. Мишустин ранее переболел коронавирусом.

"Мы виделись чуть больше года назад, вы приглашали на 9 мая, на параде мы были вместе, в добром здравии. Хочу сказать, что очень рад сегодня посещать республику, это мой первый визит после пандемии. К сожалению, ситуация, связанная с коронавирусом, не позволяла нам ездить в регионы. И вот первый регион", - заметил Мишустин.

Премьер прибыл в Татарстан с двухдневной рабочей поездкой. Это его первая командировка в российский регион после почти четырехмесячного перерыва, вызванного эпидемией COVID-19. Мишустин, возглавивший кабмин в середине января, заявлял о намерении регулярно лично посещать регионы страны, чтобы видеть ситуацию на местах. Однако распространение коронавируса вмешалось и в график поездок премьера.

До введения режима самоизоляции он успел съездить в Великий Новгород Курган в феврале, а месяцем позже посетил Переславль-Залесский Кострому , причем обе поездки состоялись в один день – 13 марта. В начале июня глава кабмина объявил, что он сам и другие чиновники возобновят поездки по проблемным регионам страны сразу после снятия ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.