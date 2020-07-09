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Мишустин оценил опыт Татарстана в создании инфекционной больницы
Опыт Татарстана по созданию в максимально сжатые сроки нового инфекционного корпуса клинической больницы надо распространить на всю страну, считает председатель РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:21
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Мишустин оценил опыт Татарстана в создании инфекционной больницы

15:58 09.07.2020 (обновлено: 16:21 09.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи
КАЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Опыт Татарстана по созданию в максимально сжатые сроки нового инфекционного корпуса клинической больницы надо распространить на всю страну, считает председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер в четверг встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в рамках своей рабочей поездки в республику. Мишустин поблагодарил руководителя региона за организацию визита правительственной делегации.
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"Непростая была ситуация во всех регионах страны и, в частности, в Татарстане. Но вы сегодня показали, как республика действовала во время непростой ситуации пандемии. В частности, то, что мы увидели: за 72 дня построенный новый инфекционный корпус республиканской клинической больницы имени Агафонова - это пример, как можно в этих условиях все технологии собрать, инновации и решить очень важный вопрос, чтобы помочь людям. Мне кажется, он достоин того, чтобы распространить, показать на территории всей страны этот проект", - заявил Мишустин в начале встречи.
Чуть позже к беседе Мишустина и Минниханова присоединился государственный советник республики, первый глава Татарстана Минтимер Шаймиев. "Минтимер Шарипович, добрый день, дорогой. Я очень рад вас видеть", - сказал глава кабмина.
Он поприветствовал Шаймиева рукопожатием, они обнялись. Госсоветник республики пришел на встречу в маске. "А я не боюсь", - с улыбкой отметил премьер, приветствуя собеседника. Мишустин ранее переболел коронавирусом.
"Мы виделись чуть больше года назад, вы приглашали на 9 мая, на параде мы были вместе, в добром здравии. Хочу сказать, что очень рад сегодня посещать республику, это мой первый визит после пандемии. К сожалению, ситуация, связанная с коронавирусом, не позволяла нам ездить в регионы. И вот первый регион", - заметил Мишустин.
Премьер прибыл в Татарстан с двухдневной рабочей поездкой. Это его первая командировка в российский регион после почти четырехмесячного перерыва, вызванного эпидемией COVID-19. Мишустин, возглавивший кабмин в середине января, заявлял о намерении регулярно лично посещать регионы страны, чтобы видеть ситуацию на местах. Однако распространение коронавируса вмешалось и в график поездок премьера.
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До введения режима самоизоляции он успел съездить в Великий Новгород и Курган в феврале, а месяцем позже посетил Переславль-Залесский и Кострому, причем обе поездки состоялись в один день – 13 марта. В начале июня глава кабмина объявил, что он сам и другие чиновники возобновят поездки по проблемным регионам страны сразу после снятия ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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