Мишустин оценил решение о налоговом маневре в IT-сфере

КАЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Прорабатывая решение о налоговом маневре в IT-сфере, власти России имели в виду вопросы поддержки тех центров компетенций, которые занимались разработкой российского программного обеспечения, включая Иннополис в Татарстане, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер в четверг встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в рамках своей рабочей поездки в республику. Встреча состоялась в наукограде "Иннополис". Президент Татарстана поблагодарил правительство за решения по поддержке IT-отрасли, которые были приняты на федеральном уровне.
"Когда мы обсуждали это в правительстве и когда докладывали президенту, когда он принял уже соответствующее решение о таком налоговом манёвре, мы как раз имели в виду те центры компетенций в стране, которые занимались разработкой российского программного обеспечения, включая Иннополис", - заявил в ответ Мишустин.
Иннополис, как сообщается на его официальном сайте, - первый российский город для ИТ-специалистов; он расположен недалеко от Казани, в месте слияния двух рек — Волги и Свияги. Официальное открытие города состоялось в июне 2015 года. Здесь создана Особая экономическая зона (ОЭЗ) для привлечения перспективных технологичных компаний. Резиденты могут рассчитывать на налоговые льготы и преференции. Согласно данным сайта, в городе ежедневно находятся более 3,5 тысяч человек, зарегистрировано 290 компаний, из которых 103 - резиденты и партнеры ОЭЗ. В городе работают университет, лицей и школа.