Мишустин оценил решение о налоговом маневре в IT-сфере

"Когда мы обсуждали это в правительстве и когда докладывали президенту, когда он принял уже соответствующее решение о таком налоговом манёвре, мы как раз имели в виду те центры компетенций в стране, которые занимались разработкой российского программного обеспечения, включая Иннополис", - заявил в ответ Мишустин.