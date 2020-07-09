Владимирский губернатор отказался увольняться из-за дела Фургала

ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил в своем Instagram, что не собирается подавать в отставку после слов лидера ЛДПР Владимира Жириновского о возможном сложении полномочий членов партии, возглавляющих регионы.
Ранее Жириновский пригрозил сложением полномочий депутатов и губернаторов от ЛДПР в связи с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В частности, Жириновский заявил, что в знак протеста партия может попросить своих губернаторов - Владимира Сипягина во владимирской области и Алексея Островского в Смоленской области - подать в отставку в знак солидарности.
"С самого утра от журналистов в мой адрес поступают запросы на комментарий по поводу ареста моего коллеги и однопартийца Сергея Фургала. Спрашивают, во-первых, как я оцениваю сам факт. Оцениваю я его так, что только суд скажет, виновен человек или нет. Только у него по закону есть такое право. А на сегодняшний день мы с вами даже не знаем, вообще дойдёт ли дело до суда. У нас, если я не ошибаюсь, по статистике только одно из четырёх возбуждённых уголовных дел попадает в суд, остальные рассыпаются на досудебной стадии", - заявил Сипягин.
"Второй типичный вопрос: опасаюсь ли я подобного сценария по отношению к себе как к губернатору не от "партии власти". И вот что я отвечу: нет. Жители Владимирской области мне доверили возглавить регион, и я честно и с полной самоотдачей работаю и буду работать весь отведенный мне законом срок", - сказал губернатор.
Сипягин выиграл губернаторские выборы в 2018 году. Во втором туре голосования он набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Светлана Орлова - 37,46%.