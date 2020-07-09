Владимирский губернатор отказался увольняться из-за дела Фургала

"Второй типичный вопрос: опасаюсь ли я подобного сценария по отношению к себе как к губернатору не от "партии власти". И вот что я отвечу: нет. Жители Владимирской области мне доверили возглавить регион, и я честно и с полной самоотдачей работаю и буду работать весь отведенный мне законом срок", - сказал губернатор.